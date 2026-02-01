El Corinthians gana la Supercopa de Brasil al vencer al rico Flamengo

El Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil 2026 al vencer 2-0 al Flamengo y echar un balde de agua fría al debut del fichaje más costoso de la historia del fútbol sudamericano, Lucas Paquetá.

El central Gabriel Paulista anotó en el minuto 25 el primer gol del compromiso en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

El atacante Yuri Alberto remató el triunfo paulista en el tiempo agregado, en el 90+7'.

El Timão se lleva así el primer título de la temporada en el fútbol brasileño.

Campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores, el Fla jugó con diez hombres todo el segundo tiempo, por la expulsión del colombiano Jorge Carrascal por un manotazo a Breno Bidon sobre el final de la primera parte.

Fichado esta semana por 42 millones de euros, procedente del West Ham inglés, Lucas Paquetá entró a jugar en el minuto 58.

No fue una reaparición feliz en el club en el que se formó como futbolista. Tuvo en sus pies la posibilidad del empate 1-1 en la recta final, pero su disparo dentro del área menor se perdió por encima del travesaño.

- "Nos lo merecemos" -

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, estuvo en el palco.

Ante su mirada, el Corinthians, campeón de la Copa de Brasil el año pasado, siguió complicando el inicio de curso del Flamengo, que lleva tres derrotas consecutivas.

Es la primera vez desde que Filipe Luís asumió como entrenador, en septiembre 2024, que el millonario del fútbol sudamericano encadena derrotas en fila. Cayó el miércoles 2-1 ante el Sao Paulo en su debut en el Brasileirão y tres días antes había sido vencido con idéntico marcador por el Fluminense en el Campeonato Carioca.

"Jugamos con mucho coraje", celebró la estrella del Timão, el internacional neerlandés Memphis Depay. "¡Nos lo merecemos!", agregó.

Gabriel Paulista fusiló a placer en una jugada iniciada en un corner para abrir el marcador.

Depay tocó atrás y Mateuzinho mandó la pelota al área. El compañero de Gabriel Paulista en el centro de la zaga, Gustavo Henrique, la bajó para servir el tiro.

Apretó el Flamengo, pero el Corinthians hacía daño al contragolpe.

El arquero argentino Agustín Rossi desvió un disparo peligroso de Depay tras una contra bien conducida por Breno Bidon.

Carrascal, sobre el descanso, perdió la cabeza en un forcejeo y ello le costó la tarjeta roja.

- Ocasión perdida -

El Flamengo rozó el empate con un testarazo del chileno Erick Pulgar al poste.

Poco después entraría Lucas Paquetá.

El Fla tenía control de la pelota, si bien el Corinthians continuaba amenazando a la contra.

Parecía que había premio para los cariocas cuando el balón llegaba a Lucas Paquetá sin oposición dentro del área menor. Disparó mal. Filipe Luís se derrumbaba sobre el césped.

Y Yuri Alberto amplió la distancia a puerta vacía tras mandar un autopase por encima de Rossi.

- Alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 81) - Jorginho (Nicolás de la Cruz, 81), Erick Pulgar - Gonzalo Plata (Everton, 81), Giorgian de Arrascaeta (Bruno Henrique, 69), Jorge Carrascal - Pedro (Lucas Paquetá, 58). DT: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (André Ramalho, 83), Matheus Bidu - Breno Bidon (Charles, 83), Raniele, André Carrillo (Rodrigo Garro, 61), André (Matheus Pereira, 77) - Memphis Depay (Kaio Cesar, 77) - Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.