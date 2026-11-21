El Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó el libro ilustrado “Aprendamos a Jugar Seguro”, una iniciativa que busca promover desde la infancia valores como el respeto, la protección y el bienestar en el deporte.

El lanzamiento se realizó en la Librería El Hombre de la Mancha, sucursal Multiplaza, con la participación de dirigentes del COP, personal de la Oficina de Deporte Seguro, atletas e invitados especiales.

La publicación, de 52 páginas, reúne seis historias acompañadas de ilustraciones que buscan orientar a niños, niñas y adolescentes sobre cómo identificar situaciones de riesgo y contribuir a crear espacios deportivos seguros, inclusivos y positivos.

El libro fue escrito por María Carla Sayavedra, psicóloga deportiva y directora de la Oficina de Deporte Seguro del COP, quien explicó que la obra está inspirada en casos de jóvenes atletas atendidos en su despacho que fueron víctimas de situaciones de abuso en entornos deportivos.

Sayavedra señaló que algunos de estos jóvenes no eran conscientes de que estaban siendo víctimas de abuso, por lo que consideró necesario contar con una herramienta que les permita reconocer, denunciar y prevenir situaciones que puedan afectar su bienestar.