El colombiano Tejada gana la etapa de la París-Niza

El escalador colombiano Harold Tejada (Astana) se impuso este viernes en la 6ª etapa de la París-Niza, con un contraataque a falta de cinco km para la meta situada en la localidad de Apt (sudeste de Francia).

Es solo la segunda victoria como profesional de Tejada, de 28 años, después de una etapa en la Vuelta a Colombia en 2024.

Tejada ganó con seis segundos de ventaja sobre el francés Dorion Godon, que encabezó el grupo principal de velocistas.

En la clasificación general no hay cambios significativos, con el danés Jonas Vingegaard como líder con una ventaja de 3 minutos 22 segundos sobre otro colombiano, Daniel Martínez, cuando quedan sólo dos jornadas para esta tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

Las dos etapas que quedan corren el riesgo de disputarse de nuevo con malas condiciones meteorológicas.

La etapa reina del sábado, con final en el alto del Auron, a más de 1.600 m de altitud, podría incluso ver su recorrido alterado, ya que hay previsión de fuertes nevadas en esta estación de esquí de los Alpes Marítimos.