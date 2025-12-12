El COI aboga por retorno de deportistas rusos y bielorrusos juniors con himno y bandera

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó el regreso con himno y bandera de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones juveniles, incluidos los deportes de equipo, aunque mantuvo las restricciones en las pruebas de mayores.

Decidida el miércoles por la comisión ejecutiva del COI sin hacerse pública, esta propuesta fue aprobada este jueves por los representantes de las federaciones internacionales, que, no obstante, advirtieron que su aplicación "llevaría tiempo", según un comunicado del organismo.

La determinación fue tomada por estos delegados, así como por los de los comités olímpicos nacionales, los atletas y los organismos antidopaje que están reunidos en Lausana para la decimocuarta cumbre olímpica.

Las partes "reconocieron que los atletas, y en particular los jóvenes atletas, no deben ser considerados responsables de los actos de su gobierno", explicó el COI.

"El deporte es para ellos una fuente de esperanza y el medio de demostrar que todos los atletas pueden observar las mismas reglas y respetarse mutuamente", agregó.

Los participantes en la cumbre olímpica, en cambio, mantuvieron las condiciones impuestas a los deportistas rusos y bielorrusos de categoría sénior.

Estos atletas únicamente pueden participar en pruebas internacionales bajo bandera neutral, a título individual, y siempre que no hayan apoyado públicamente la guerra en Ucrania y no estén contratados por el ejército o los servicios de seguridad de sus países.

- Intento de la UEFA en 2023 -

Asimismo, los oficiales de ambas naciones siguen vetados de las competiciones internacionales, tanto juveniles como mayores, y no debe organizarse ninguna prueba internacional en Rusia, sanciones en vigor sin interrupción desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

"Agradecemos al Comité Ejecutivo del COI por sus avances progresivos y coherentes hacia la restauración de los principios fundamentales de la Carta Olímpica", celebró en la red Telegram el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov.

Degtiariov prometió seguir "trabajando por la restauración completa de los derechos de todos" los atletas rusos.

Celebrada a puerta cerrada cada diciembre, la cumbre olímpica envía señales comunes a todo el movimiento olímpico, anticipando a menudo decisiones que posteriormente toman el COI o las federaciones internacionales.

La de finales de 2022 había anunciado el regreso progresivo de los rusos a la competición, tras meses de exclusión total.

Ya en 2023, la UEFA había intentado reincorporar a los equipos juveniles rusos a las competiciones europeas de fútbol, sin bandera, himno ni indumentaria oficial, con el fin de no "castigarlos" por "actos de los que la responsabilidad recae exclusivamente en los adultos".

Pero el organismo a cargo del balompié europeo tuvo que renunciar ante las amenazas de boicot emitidas por Ucrania y también por las federaciones de Inglaterra, Polonia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Rumanía.