El Clásico Familia Arango cierra la ruta a la Copa Dama del Caribe 2026

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Tras disputarse las dos primeras pruebas clasificatorias a la Copa Dama del Caribe, la tabla de puntuaciones marcha de la siguiente manera: Doña Perfecta (ausente en este clásico) y Living Legacy empatan con nueve puntos, mientras que más distantes aparecen Avril con dos unidades y Learning To Fly con un tanto.En el Clásico de la Familia Arango se otorgarán las puntuaciones finales: siete puntos a la ganadora, cinco a la segunda posición y tres a la tercera casilla.El Clásico Dama del Caribe 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico. Formará parte de las seis competencias de la Serie Hípica del Caribe, torneo que culminará al día siguiente.