El canal de YouTube de Jamie Vardy ofrecerá varios partidos de la Bundesliga

El antiguo delantero del Leicester y de la selección inglesa, Jamie Vardy, firmó un acuerdo para retransmitir partidos de la Bundesliga alemana en su canal de YouTube, informó el campeonato germano este viernes.

De esta forma, el canal de Vardy se convertirá en un difusor oficial en el Reino Unido para siete partidos de la Bundesliga los viernes esta temporada.

El acuerdo es similar al del creador de pódcast británico Mark Goldbridge, quien se convirtió en difusor oficial en 2025 y emitirá 15 partidos en la temporada 2026-27.

El canal retransmitirá el partido inaugural de la Bundesliga de este viernes entre el vigente campeón, el Bayern Múnich, y el Stuttgart.

Si bien medios tradicionales como Sky Sport y la BBC también tienen derechos de retransmisión, los acuerdos con Vardy y Goldbridge forman parte de la estrategia de la Bundesliga para llegar a nuevos públicos, ante la dura competencia con el atractivo internacional de la Premier League inglesa.

Los espectadores de los canales de Vardy y Goldbridge siguen el partido mientras también observan las reacciones de los presentadores.

"La incorporación de Vardy aporta un formato diferente, liderado por un jugador, a la distribución de creadores de la Bundesliga, combinando fútbol en directo con la perspectiva y la personalidad de uno de los jugadores de la Premier League más reconocibles de los últimos años", dijo la Bundesliga en un comunicado.

Vardy, de 39 años, es agente libre después de que su etapa de un año en el club italiano Cremonese terminara en verano tras el descenso del equipo de la Serie A. El delantero lanzó su pódcast en junio.

Fichado por el Leicester procedente del Fleetwood Town, de la quinta división, en 2012, Vardy fue la pieza central en la extraordinaria epopeya del equipo en la Premier League 2015-16, marcando en un récord de 11 partidos consecutivos de la máxima categoría.

Vardy debutó con la selección inglesa a los 28 años y anotó siete goles en 26 partidos a nivel internacional.