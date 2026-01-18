El canadiense Auger-Aliassime dice adiós al Abierto de Australia por lesión

El canadiense Felix Auger-Aliassime, que había cerrado la temporada 2025 en gran forma y aparecía como un posible protagonista del Abierto de Australia, se vio obligado a retirarse este lunes en la primera ronda.

Afectado por molestias en la pierna izquierda, el número ocho del mundo abandonó el partido cuando perdía 3-6, 6-4, 6-4 ante el portugués Nuno Borges (46º).

No quedó claro de inmediato cuál fue la lesión, aunque el jugador de 25 años caminó con visibles molestias hasta la red para estrechar la mano de su rival.

"Es parte del tenis, el calendario es largo y físicamente exigente, así que lo entiendo", dijo Borges en la entrevista a pie de cancha.

"Espero que se recupere pronto y vuelva a su mejor nivel", agregó.

Borges enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo (87º) o al australiano Jordan Thompson (111º y beneficiario de una invitación) en busca de alcanzar, como el año pasado, la tercera ronda en Melbourne.

En 2024 llegó hasta los octavos de final, su mejor actuación en un torneo de Grand Slam, instancia que también alcanzó en el US Open 2024.