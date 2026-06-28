El británico Russell, de Mercedes, gana el GP de Austria de F1

El piloto británico George Russell (Mercedes) dominó de inicio a fin el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo, y se impuso al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero, el italiano Kimi Antonelli.

Es la segunda victoria para el británico esta temporada, que recorta distancias en el campeonato respecto al líder Antonelli y, sobre todo, pone fin a una racha de resultados decepcionantes.

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", se alegró Russell, de 28 años y a quien todas las apuestas de pretemporada situaban como favorito para el título.

El final fue ajustado, con Russell cruzando la línea de meta solo con 1,611 segundos de ventaja sobre Verstappen... quien a su vez se impuso con 0,375 segundos a Antonelli.

"Ha sido una gran carrera para nosotros, las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria, estoy muy feliz", declaró el neerlandés, cuatro veces campeón del mundo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5.