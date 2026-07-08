El británico Féry, 114 del ranking mundial, da la sorpresa y pasa a semifinales de Wimbledon

El británico Arthur Féry, número 114 del mundo, que juega Wimbledon tras recibir una invitación (wild card) de los organizadores del torneo londinense, logró una nueva hazaña este miércoles al derrotar al italiano Flavio Cobolli (10 del ranking) y pasar a semifinales.

En la pista central y bajo la mirada de la reina Camila, Féry, de origen francés e hijo del presidente del club galo de fútbol FC Lorient, se impuso por 6-4, 7-6 (7/4) y 6-0 al reciente finalista de Roland Garros, convirtiéndose en el primer jugador invitado mediante una wild card en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde el campeón de la edición de 2001, el croata Goran Ivanišević.

El viernes se enfrentará en las semifinales al reciente campeón de Roland Garros, Alexander Zverev, tercer jugador mundial.

El alemán, de 29 años, se clasificó al imponerse al estadounidense Taylor Fritz (siete del mundo), por 6-4, 6-4 y 6-2.

Féry, de 23 años, nacido en los suburbios de París antes de pasar su infancia y adolescencia en Londres, es apenas el cuarto jugador masculino que, tras recibir una invitación, alcanza las semifinales de un Grand Slam, tras Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) e Ivanišević.

La invitación le permitió evitar las tres rondas de la fase previa del torneo, en el que ahora es el último británico que sigue en competencia.

"No puedo creerlo", afirmó el jugador franco-británico tras el partido.

"En el último juego sentí emociones que nunca antes había experimentado", añadió, mientras recibía una ovación ensordecedora de un público completamente entregado.

"Ya me había enfrentado a Flavio este año y le había ganado en el Abierto de Australia, eso me dio más confianza. Sabía que podía hacerlo. ¡Pero estaba muy nervioso antes del partido!", reconoció.

Su rival en semifinales, el alemán Zverev, que nunca había superado los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores en Wimbledon, puso fin de manera brillante a una racha de siete derrotas consecutivas contra Fritz.

"Estoy extremadamente feliz de estar en las semifinales, especialmente contra Taylor, a quien no había podido vencer en dos años", declaró Zverev.

En la otra semifinal masculina del viernes se medirán el italiano Jannik Sinner, número uno mundial y último ganador de Wimbledon, y el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador del torneo, que se clasificaron el martes.