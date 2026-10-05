El británico Elfyn Evans se proclama campeón del mundo de rallies WRC

El piloto británico Elfyn Evans (Toyota), de 37 años, logró este domingo su primer título de campeón del mundo de rallies WRC en Argentiera, Italia, al término de una jornada emocionante.

Evans, cómodo líder del Mundial antes del arranque del Rally de Cerdeña, terminó 5º en la prueba, superando por cinco puntos a su compañero Oliver Solberg, vencedor de este último rally del año.

El sueco cometió un error en la penúltima curva de la 17ª y última especial, perdiendo puntos bonus que le habrían servido para proclamarse campeón.

Evans, cinco veces subcampeón del mundo, pudo por fin celebrar un título que parecía a punto de escaparse otra vez.

El fin de semana arrancó con 21 puntos de diferencia entre el británico y Solberg. Evans no buscó la victoria en las complicadas carreteras sardas y optó por controlar la situación sin tomar grandes riesgos, una estrategia que pudo haberle costado el título.

Su ventaja comenzó a desvanecerse, especial tras especial, hasta que el domingo, tras un pinchazo, se vio con tan solo un punto de ventaja sobre Solberg en la salida de la 17ª y última especial, una power stage que ofrece puntos extra a los cinco mejores cronos y cinco puntos al vencedor.

Esa prueba se convirtió en una final entre Evans y Solberg, con un trazado de 7,1 km de piedras y arena hacia el Mediterráneo.

Solberg, el último en partir, iba mejorando cada uno de los cronos intermedios fijados por su rival, y se dirigía hacia el título cuando cometió un error de pilotaje y se salió de pista, dejando en bandeja el título a Evans.

"No me lo puedo creer. Creía que ya estaba perdido, pese a haberlo dado todo, contaba con Oliver (como campeón)", declaró Evans.

El francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo, terminó en segunda posición del rally, logrando así su 121 podio en la categoría reina de rally.

El fin de temporada supone también el adiós a la categoría rally1, introducida en 2022. En 2027, un nuevo reglamento, simplificado, entrará en vigor, con el objetivo de atraer a más constructores debido al menor costo de los vehículos.