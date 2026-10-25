El brasileño Lucas Pinheiro gana el gigante inaugural de Sölden

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen se impuso este domingo en el gigante que alzó el telón de la temporada masculina de esquí alpino, en Sölden (Austria).

El esquiador nacido en Noruega superó a los suizos Loïc Meillard (a 48 centésimas) y Marco Odermatt (a 49).

Campeón olímpico de la especialidad en Milán-Cortina en febrero, Pinheiro Braathen, que pasó parte del verano surfeando en las playas brasileñas, confirmó desde la primera competición del invierno que es el hombre más fuerte en el gigante.

El esquiador de 26 años impresionó por su intensidad desde la primera manga, una actitud que le permitió tomar la delantera pese a algunos errores. En la segunda manga, cuando el cielo se había despejado sobre el glaciar de Rettenbach, azotado por el viento horas antes, volvió a ampliar la diferencia para conseguir su novena victoria en la Copa del Mundo.

"¡Vamos!", gritó en la zona de llegada mientras su compañera Isadora Cruz, famosa actriz en Brasil, se emocionaba hasta las lágrimas entre el público.

"Qué alivio empezar la temporada así", dijo después al micrófono de la Federación Internacional de Esquí (FIS). "Este verano pensé mucho en lo que realmente me motivaba después del título olímpico y el Globo, y hubo que encontrar nuevos objetivos. Doy las gracias a todos los que me han ayudado a brillar hoy".

Detrás de él, Loïc Meillard, campeón olímpico de eslalon, se quedó con el segundo puesto justo por delante de Marco Odermatt, que no había vuelto a subir a un podio en gigante desde enero.

Con esta victoria en la primera prueba de la temporada, Pinheiro encabeza la general de la Copa del Mundo y la general de la disciplina de gigante.

La Copa del Mundo de esquí alpino continuará los días 14 y 15 de noviembre en Levi, Finlandia, donde están previstos dos pruebas de eslalon (una carrera masculina y otra femenina).