El brasileño Guto Miguel pierde la final del Abierto de EEUU júnior

El joven talento brasileño Luis "Guto" Miguel se quedó el sábado a las puertas del triunfo en la final del torneo júnior del US Open, donde peleaba por su segundo título de Grand Slam de la temporada.

Miguel, de 17 años, dejó escapar tres pelotas de campeonato ante el estadounidense Marcel Latak, que se impuso por 3-6, 7-5 y 7-6 (15/13) en Nueva York.

El duelo de dos horas y 46 minutos se disputó en una de las canchas exteriores del complejo de Flushing Meadows, donde la grada se dividió en el apoyo a los dos finalistas.

El igualado choque, con numerosos giros de marcador, desembocó en el supertiebreak al mejor de diez puntos.

Miguel se recuperó de una desventaja de 7-2 y salvó las primeras cuatro pelotas de partido de Latak.

Pero la promesa estadounidense, también de 17 años, sobrevivió después a las tres oportunidades del brasileño que, con el título en su raqueta, se precipitó en varios golpes de derecha.

Latak lo aprovechó para sentenciar el triunfo entre cánticos de "USA" desde las tribunas.

Los espectadores brasileños, algunos de ellos portando camisetas de la selección de fútbol, siguieron ovacionando a Miguel para consolarlo por la derrota.

Ronaldo, ídolo del fútbol brasileño, acudió el viernes a presenciar el triunfo en semifinales de Miguel, que este año se proclamó campeón individual del Roland Garros júnior y de dobles de Wimbledon.

Miguel aspiraba a seguir los pasos de la nueva sensación del tenis brasileño João Fonseca, que se coronó campeón júnior del US Open en 2023.