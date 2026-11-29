Invictos en 2026 en su disciplina y nuevos poseedores de récords del mundo, el brasileño Alison Dos Santos (400 m vallas) y la estadounidense Masai Russell (100 m vallas) fueron nombrados atletas del año por la Federación Internacional de este deporte, este domingo en Mónaco.

El 27 de agosto, durante el mitin de Zúrich (Suiza), en una velada que quedará mucho tiempo en los anales del atletismo, Alison Dos Santos y Masai Russell rebajaron sucesivamente los récords del mundo de sus disciplinas.

El brasileño conmocionó al mundo del atletismo al completar los 400 m vallas en 45.80, reduciendo en medio segundo su anterior mejor marca personal para apropiarse del récord del mundo, que desde 2021 pertenecía a su gran rival noruego Karsten Warholm (45.94), que, por cierto, terminó segundo tras él en Zúrich.

Unos minutos más tarde, la estadounidense Masai Russell lo imitó al cruzar la línea de meta de los 100 m vallas en 12.09, tres centésimas mejor que el antiguo récord del mundo de la nigeriana Tobi Amusan (12.12).

Más allá de sus récords del mundo, Alison Dos Santos y Masai Russell se mantuvieron invictos en su disciplina desde el principio hasta el final de la temporada, hasta su victoria en Budapest durante la primera edición de los campeonatos Ultimate, un nuevo formato de competición ideado por la federación internacional World Athletics.

El keniano Sabastian Sawe también fue recompensado el domingo al recibir el premio al Momento del año por su desempeño en el maratón de Londres en abril, cuando se convirtió en el primer hombre en romper la mítica barrera de las dos horas al recorrer los 42,195 km en 1 hora 59 minutos y 30 segundos.

Los atletas galardonados fueron elegidos mediante una votación en la que participaron, entre otros, atletas, representantes de los medios de comunicación, miembros de World Athletics, federaciones nacionales y organizadores de grandes competiciones.