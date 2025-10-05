Deportes

El brasileño Alex Pereira sorprende a Ankalaev y recupera el título mundial de UFC

El brasileño Alex Pereira of Brazil (drcha.) golpea al ruso Magomed Ankalaev en su combate por el título de la categoría de peso semipesado de UFC, en Las Vegas, el 4 de octubre de 2025 Sean M. Haffey
AFP
05 de octubre de 2025

Solamente 80 segundos le bastaron al brasileño Alex Pereira para derrotar por nocaut técnico este sábado al ruso Magomed Ankalaev y recuperar el título mundial en la categoría de peso semipesado de UFC.

"A todos en Brasil les digo que estamos juntos", dijo Ferreira a las cámaras de UFC mientras abandonaba el octágono. "Les prometí y cumplí mi promesa, les dije que antes no me sentía bien pero hoy si".

"Me sentía bien y con mucha confianza, gracias a todos por el apoyo y el que no confió espero que lo haga ahora", agregó.

El combate sirvió como revancha luego del triunfo de Ankalaev el pasado 8 de marzo en el UFC 313.

Un gancho de Pereira a los 58 minutos de iniciado el combate envió a la lona a Ankalaev sin vuelta atrás.

Los miles de aficionados que se dieron cita en el T-Mobile Arena (Las Vegas) para la cartelera de UFC 320 vibraron ante la dominante presentación de Ferreira quien siguió castigando a su oponente hasta el aviso del referí.

Luego del triunfo de esta noche, Ferreira mejora su récord a 13 triunfos y tres derrotas, 11 de sus victorias han sido por la vía del nocaut.

