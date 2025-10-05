El brasileño Alex Pereira sorprende a Ankalaev y recupera el título mundial de UFC

Solamente 80 segundos le bastaron al brasileño Alex Pereira para derrotar por nocaut técnico este sábado al ruso Magomed Ankalaev y recuperar el título mundial en la categoría de peso semipesado de UFC.

"A todos en Brasil les digo que estamos juntos", dijo Ferreira a las cámaras de UFC mientras abandonaba el octágono. "Les prometí y cumplí mi promesa, les dije que antes no me sentía bien pero hoy si".

"Me sentía bien y con mucha confianza, gracias a todos por el apoyo y el que no confió espero que lo haga ahora", agregó.

El combate sirvió como revancha luego del triunfo de Ankalaev el pasado 8 de marzo en el UFC 313.

Un gancho de Pereira a los 58 minutos de iniciado el combate envió a la lona a Ankalaev sin vuelta atrás.

Los miles de aficionados que se dieron cita en el T-Mobile Arena (Las Vegas) para la cartelera de UFC 320 vibraron ante la dominante presentación de Ferreira quien siguió castigando a su oponente hasta el aviso del referí.

Luego del triunfo de esta noche, Ferreira mejora su récord a 13 triunfos y tres derrotas, 11 de sus victorias han sido por la vía del nocaut.