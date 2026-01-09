El base Trae Young se suma a los Wizards tras ocho temporadas en Atlanta

El base y cuatro veces All-Star de la NBA, Trae Young, dijo este viernes en redes sociales que está "eufórico" por su fichaje con los Washington Wizards tras ocho temporadas con los Atlanta Hawks.

"Entro a este nuevo capítulo eufórico, con la cabeza en alto y la mirada al frente", escribió Young. "Es momento de ver qué es posible cuando el respaldo es real y la visión es clara. Seguimos".

Young promedió 25,3 puntos, 9,8 asistencias, 3,5 rebotes y 1,0 robos por partido en sus siete temporadas completas con Atlanta, aunque en la actual campaña se perdió gran parte de los juegos por un esguince en la rodilla derecha y una contusión en el cuádriceps.

Desde que fue seleccionado en el quinto puesto del Draft de 2018, los Hawks quedaron fuera de los playoffs en cuatro ocasiones y cayeron en la primera ronda en otras dos. Su mejor desempeño llegó en la temporada 2020-21, cuando Atlanta alcanzó las finales de la Conferencia Este, donde cayó ante Milwaukee.

"Los últimos años no fueron como yo quería", reconoció Young. "Mi objetivo siempre fue llevar un campeonato a Atlanta. Pero entre las lesiones, los contratiempos y situaciones que no tenían sentido, nunca llegamos a mostrar todo nuestro potencial".

A sus 27 años, Young deja a unos Hawks con marca 18-21, novenos en la Conferencia Este, tras 493 partidos, todos como titular, para sumarse a unos Wizards que marchan 10-26, penúltimos del Este.

Washington confirmó que el intercambio incluye el envío del alero Corey Kispert y el escolta CJ McCollum a Atlanta.

Young promedió más de 25 puntos y 10 asistencias en las temporadas 2022-23 y 2023-24, una hazaña consecutiva en la NBA que solo lograron Nikola Jokic, Russell Westbrook y Oscar Robertson.

En la campaña 2021-22, lideró la liga tanto en puntos como en asistencias, uniéndose a Nate Archibald (1972-73) como los únicos jugadores en conseguir ese doble liderazgo en una misma temporada.