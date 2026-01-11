El Barcelona revalida Supercopa ante el Real Madrid gracias a un doblete de Raphinha

El FC Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yedá, Arabia Saudita, gracias a un doblete de Raphinha, y revalida el título que logró el pasado año también ante su gran rival.

El Barça, que había goleado 5-0 al Athletic Club en semifinales, logró la 16ª Supercopa de su historia.

Raphinha (36’) adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2’) respondió con un gol tras jugada personal y Robert Lewandowski (45+4’) volvió a poner arriba al Barça, pero Gonzalo García (45+6’) acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73’) marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.

“La decepción de no haber podido ganar esta final, pero el orgullo de haber dado la cara hasta el último minuto; la final ha sido muy pareja, con diferentes momentos, con diferentes circunstancias, con los goles y con las reacciones, al final el equipo lo ha intentado, hemos estado muy cerca de poder empatar”, declaró el técnico blanco Xabi Alonso en rueda de prensa.

Y elogió la actuación de Vinícius, que marcó el primer tanto de su equipo. “Ha hecho un gran partido, ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular, ha sido una gran amenaza por su pasillo”, señaló el entrenador antes de subrayar que el brasileño pidió el cambio en el 85’ por calambres.

La escuadra azulgrana comenzó con el control de la posesión ante un equipo blanco que planteó una rígida defensa en bloque más bajo que habitualmente para salir al contragolpe.

Tras un inicio de partido con un ritmo lento, las ocasiones empezaron a surgir. Los merengues gozaron de dos con balones a la espalda de la zaga. Primero, un remate tímido de Vinícius (15’) que detuvo Joan García y, luego, un disparo forzado de Gonzalo (33’) que el meta catalán atrapó.

Después, el Barcelona respondió con un zurdazo de Raphinha en un mano a mano que salió desviado. Pero, instantes más tarde, el brasileño se rehízo y abrió el marcador con un potente latigazo tras recibir la asistencia de Fermín López.

Cuando faltaba poco para que el duelo se marchara al descanso, llegó la locura. Primero, Vinícius se inventó un magistral tanto tras regatear a Jules Koundé en el área con un caño y definir por abajo ante Joan García.

Luego, Lewandowski superó a Thibault Courtois por alto a pase de Pedri González para poner la ventaja 2-1.

Sin embargo, cuando parecía que se acababa el primer tiempo, Dean Huijsen cabeceó un balón desde el córner, que sacó Raphinha también con la cabeza, pero el rechace lo cazó Gonzalo que introdujo el esférico entre los tres palos para dejar el envite en suspense.

Vinícius volvió a poner el miedo en el cuerpo de los barcelonistas. Desde la izquierda, el brasileño corrió y dribló hasta hacerse un hueco para rematar en el 51, pero Joan García logra repeler el esférico.

Mediada la segunda parte, el estadio entró en combustión al ver a Kylian Mbappé salir a calentar. El atacante francés entró con el 3-2 en contra en el 76.

Pese a que la dinámica favorecía más al Real Madrid con idas y venidas, Raphinha tomó el control de una pelota al borde del área, recortó y cayéndose le pegó. El balón salió rebotado en Raúl Asencio y cambió la trayectoria sin que Courtois pudiera hacer nada para evitarlo.

En el tiempo de descuento (90+1’), Frenkie De Jong recibió la roja directa tras una fuerte entrada a Mbappé.

Con un jugador menos el Barça, el Real Madrid pudo empatar: Carreras envió flojo un balón a Joan García cuando estaba solo en el punto de penal.

“Tenemos otro título más, ganar siempre contra el Real Madrid es grande. Hemos jugado bien en ambas partes. Lo importante es que ganamos”, declaró Lewandowski a Movistar+.

El uruguayo Ronald Araújo, que había estado unas semanas fuera de la dinámica del grupo por problemas de salud mental, entró en los últimos minutos y fue el encargado de levantar el trofeo al cielo de Yedá.