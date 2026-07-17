El Atlético de Madrid ya es el ganador del Mundial de Norteamérica

El Atlético de Madrid, entrenado por el argentino Diego Simeone desde 2011, será el club más representado el domingo en la final de la Copa del Mundo, como en las dos ediciones anteriores.

Seis argentinos jugaron para los rojiblancos durante la temporada 2025-2026: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone (el hijo del entrenador) y Nico González, cedido por la Juventus de Turín.

En la Roja hay tres jugadores atléticos: Álex Baena, Marcos Llorente y Marc Pubill. A ellos se unirá el lateral Alejandro Grimaldo, fichado el 30 de junio, en plena Copa del Mundo, del Bayer Leverkusen.

En la final del Mundial 2026, el domingo cerca de Nueva York, habrá por tanto nueve jugadores bajo contrato con el club madrileño, si se incluye a Grimaldo, que todavía no ha jugado con el Atlético, y se descarta a Nico González, cuyo préstamo ha terminado.

El cuarto clasificado de la última temporada de LaLiga incluyó al extremo turinés en un recuento publicado en su página web, donde se jacta de ser "el club con el mayor número de jugadores representados en una final de la Copa Mundial de la FIFA desde Italia 1934".

- España, tierra de expatriados argentinos -

Los rojiblancos pueden reivindicar su superioridad numérica en la final de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Así ocurrió en el Francia-Croacia de 2018 con Lucas Hernández, Antoine Griezmann y Thomas Lemar (fichado al inicio del torneo) por un lado, y Sime Vrsaljko por el otro; y en el Francia-Argentina de 2022 con Griezmann, otra vez, frente a Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

España es tradicionalmente un país de acogida muy apreciado por los futbolistas argentinos, atraídos entre otras cosas por la lengua común y la posibilidad de la doble nacionalidad.

Treinta y dos de ellos estaban inscritos en LaLiga (Primera División) durante la temporada 2025-2026, es decir, el mayor contingente de jugadores extranjeros, por delante de Francia (25) y Uruguay (17), según los datos del portal especializado Transfermarkt.

El FC Barcelona, segundo club más representado el domingo, enviará a ocho jugadores, pero todos son españoles.

El Real Madrid, otro gigante del campeonato, solo tendrá un representante y se trata de un fichaje que todavía no ha vestido su camiseta, el defensa español Marc Cucurella (ex del Chelsea).