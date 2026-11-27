Ningún entrenador en la historia del fútbol español ha ganado más partidos de LaLiga que Diego Simeone, al frente del Atlético de Madrid desde hace 15 años.

El argentino logró su victoria liguera número 345 el pasado fin de semana para mantener a los rojiblancos en la pelea por dar caza a los dos mastodontes de España, FC Barcelona y Real Madrid.

El Atlético, tercero en la clasificación, visita al Elche el sábado, con Simeone en busca de seguir ampliando su récord y lograr un tercer título de La Liga, que se sumaría a las ediciones de 2014 y 2021.

El equipo rojiblanco está a cinco puntos del líder, el Barcelona, antes de enfrentarse a los catalanes el 2 de diciembre, en un partido adelantado debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España en enero.

El Barça visita al Deportivo de La Coruña el domingo, mientras que el Real Madrid, segundo, a tres puntos de los azulgranas y dos por delante del Atlético, recibe al Alavés el sábado.

Simeone superó al fallecido Luis Aragonés, que acumuló 344 victorias en liga, para quedarse solo en lo más alto de la lista histórica.

"Compartir este número importante como entrenador y detrás de todo este trabajo en esas 345 victorias hay un montón de gente", declaró el Cholo refiriéndose a su familia, a los jugadores que han pasado por sus manos y a quienes han formado su cuerpo técnico, con mención para los argentinos 'Mono' Burgos y Nelson Vivas, y el preparador físico uruguayo 'Profe' Ortega.

"No me suelo alegrar por muchas cosas, pero para haber llegado a este lugar hay un trabajo increíble detrás", agregó el técnico de 56 años.

Arrebatar dos títulos de liga a los gigantes Real Madrid y Barcelona fue un logro impresionante y el Atlético ha demostrado esta temporada que tiene las herramientas para hacerlo de nuevo.

Hasta su derrota ante el conjunto azulgrana antes del parón internacional, el Atlético había ganado sus siete partidos de liga anteriores, incluida una victoria en el derbi frente al Real Madrid.

Su gran inicio tuvo lugar sin que su estrella, Julián Álvarez, haya mostrado su mejor versión, lo que demuestra que todavía pueden alcanzar un nivel superior.

El delantero argentino quiso marcharse en pretemporada e intentó forzar un traspaso al Barcelona, pero el Atlético se negó tajantemente.

El rendimiento de La Araña se vio resentido por esa situación, de forma que sólo suma tres goles entre todas las competiciones en esta primera mitad de curso.

Sin embargo, el campeón del mundo con la Albiceleste en 2022 ha empezado a mostrar parte de su calidad en sus últimas apariciones y la afición ha bajado un punto su animadversión hacia él.

- "Feliz con Julián Álvarez" -

Álvarez dio las asistencias en los dos primeros goles del Atlético contra el Getafe en la victoria del pasado fin de semana y anotó de libre directo frente al Viking en la Liga de Campeones el miércoles.

"Estoy feliz con él, es un jugador increíble, buenísimo, lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista, lo entiendo como jugador, en partidos anteriores no hizo goles pero todas las jugadas de ataque pasan por él y para llegar a donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez", resumió Simeone.

Los títulos de liga conquistados por Simeone estuvieron impulsados por los goles de delanteros sudamericanos, con el brasileño Diego Costa como pieza clave en 2014 y el uruguayo Luis Suárez como figura vital en 2021.

El centrocampista y capitán del Atlético, Koke, afirmó que Simeone no ha cambiado desde que llegó al club en 2011.

"Lo veo igual, aunque más mayor, pero sigue con la misma ilusión, las mismas ganas y el mismo hambre. No nos deja relajarnos ningún segundo y eso es lo que marca la diferencia y nos permite competir con los mejores".