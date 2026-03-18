El Arsenal vence 2-0 al Leverkusen y se clasifica a cuartos de la Champions

El Arsenal se clasificó el martes sin apuros a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa al vencer en Londres al Bayer Leverkusen por 2-0, tras empatar la semana pasada 1-1 en la ida de esta llave de octavos.

En cuartos, los Gunners jugarán contra el Sporting de Portugal, que más temprano goleó en alargue 5-0 al Bodo/Glimt y acabó con el viaje de ensueño del equipo noruego en la Champions.

Eberechi Eze a los 36 minutos y Declan Rice, con un bonito disparo a colocar desde la medialuna, a los 63' anotaron los goles del equipo londinense.

"Empezamos el partido muy bien y fuimos una amenaza desde todos los ángulos. Su portero les mantuvo en el parido y necesitamos un momento mágico de Eze para darnos la ventaja", dijo tras el partido el entrenador del Arsenal Mikel Arteta.

Criticados a menudo por su excesiva dependencia de las acciones a balón parado, los dos goles del martes sirvieron para mostrar sus otras virtudes ofensivas.

"Esto es Champions League. Cuando tienes cuatro o cinco ocasiones y no logras convertirlas, empieza a ser frustrante (...) Un momento increíble de Declan (Rice) cerró el partido", opinó el técnico vasco.

El Arsenal se vuelve a acercar a las semifinales que alcanzó el año pasado, cuando fue derrotado por el actual campeón Paris Saint-Germain.

En una temporada en la que dominan la Premier League y en liza en Copa de Inglaterra, los hombres de Mikel Arteta podrían lograr su primer título este domingo, cuando se enfrenten al Manchester City en la final de la Copa de la Liga.

Por su parte, el Bayer Leverkusen vuelve a caer en octavos, ronda que no supera desde 2002, cuando alcanzó la final perdida contra el Real Madrid.