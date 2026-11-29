El líder Arsenal remontó dos veces el marcador ante el Manchester City (2-2), en un duelo muy disputado y abierto de la 12ª jornada de la Premier League, y mantiene seis puntos de ventaja sobre el propio City, ahora segundo.

El punto conseguido en el Emirates le permite situarse por delante del Brighton (3º, 22 puntos), derrotado antes por el Newcastle (1-0).

Kai Havertz (40') respondió al tanto de Erling Haaland (34') en la primera parte.

El argentino Enzo Fernández (48') puso por delante a los visitantes tras el descanso, pero los Gunners restablecieron el orden gracias a Jurriën Timber (83') después de una mala salida de puños de Gianluigi Donnarumma.

El guardameta italiano, ligeramente tocado por el central del Arsenal Gabriel, intentó que se señalara falta y pidió asistencia, pero el árbitro no le dio la razón.

El colegiado tampoco concedió penalti al City en el último suspiro del tiempo añadido, cuando Viktor Gyökeres detuvo con la mano un cabezazo a bocajarro de Josko Gvardiol (90'+6).

- Enzo Fernández, goleador -

La primera parte, tensa y animada, marcó el tono al ofrecer tantas tarjetas (seis) y protestas como ocasiones claras.

Enzo Fernández pidió un penalti y Jérémy Doku, aparentemente agarrado por la camiseta, se quejó de un tirón de pelo por parte de Timber.

Se trataba del primer desplazamiento de los Citizens al campo del Arsenal desde que el club fue declarado culpable, a finales de septiembre, de graves infracciones financieras en el periodo 2009-2018.

El equipo de Enzo Maresca llegó a Londres con gesto apagado, acompañado por una mala racha de resultados y dudas en torno al delantero estrella Erling Haaland, falto de acierto.

Sin embargo, los Citizens jugaron sin miedo y con una presión agresiva, lo que desembocó en la apertura del marcador.

Gvardiol recuperó el cuero, dejó atrás a Timber con un caño y sirvió atrás a Haaland, autor de un disparo bien colocado.

El delantero centro del Arsenal Havertz le respondió con un cabezazo a bocajarro, tras un centro de Christos Tzolis prolongado al segundo palo por Mikel Merino, titular ante la ausencia de Declan Rice.

El City, por su parte, estaba privado de Rayan Cherki por decisión técnica, ya que el entrenador Maresca estaba molesto por "la manera en que ha trabajado estos últimos días".

Fue su sustituto en el puesto de mediapunta, Enzo Fernández, quien puso al City por delante nada más comenzar la segunda parte.

El argentino aprovechó un magnífico trabajo previo de Ayyoub Bouaddi, decisivo para recuperar el balón, zafarse de la marca y asistir al goleador.

El Arsenal acabó arrancando el empate en un córner, gracias al error de apreciación de Donnarumma y al buen posicionamiento de Timber, que marcó con el muslo en el segundo palo.