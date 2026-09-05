El argentino Francisco Cerúndolo tumba a Fritz y se mete en octavos del US Open

El argentino Francisco Cerúndolo remontó dos sets en contra y batió este sábado al estadounidense Taylor Fritz, subcampeón del US Open en 2024, para acceder a los octavos de final del Grand Slam de Nueva York.

Cerúndolo, número 25 del ranking mundial, cedió los primeros sets ante Fritz (10º) por 3-6 y 4-6, pero resurgió con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4 ante la decepción del público de la pista central de Nueva York.

En tres horas y 40 minutos, el argentino completó una de las sorpresas del torneo y dejó al tenis estadounidense sin una de sus mejores bazas para conquistar el título masculino por primera vez desde 2003.

Cerúndolo se estrenará en los octavos de final de Flushing Meadows uniéndose a su compatriota Tomás Etcheverry, que serán la primera dupla argentina en esa fase desde Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman en 2017

Su rival salía del duelo entre el italiano Flavio Cobolli, quinto sembrado, y el belga Alexander Blockx.