El argentino Diego Simonet se retirará del balonmano al término de la temporada

El internacional argentino del Montpellier de balonmano Diego Simonet (36 años) anunció este miércoles que pondrá fin a su carrera como jugador al concluir la presente temporada.

Durante 13 años en el Montpellier, Simonet se impuso como uno de los estandartes del club francés más laureado, con el que conquistó dos Copas de Francia (2016, 2025), dos Copas de la Liga (2014, 2016) y la Liga de Campeones en 2018, entre otros títulos.

Simonet fue elegido mejor jugador de la Final Four disputada en Colonia (Alemania) en la que el MHB se proclamó campeón de Europa.

El "Chino" Simonet ha disputado hasta el momento 360 partidos, con 1.324 goles marcados en el Montpellier, con el que disputará el 23 de mayo una nueva final de Copa de Francia, ante el Nantes.

Una semana después disputará la Final Four de la EHF European League en Hamburgo (Alemania).

Su último partido en activo será ante el Nimes el 6 de junio.

Antes de su llegada al balonmano francés, Diego Simonet militó en el Torrevieja español junto a su hermano Sebastián.

Con la selección argentina disputó 146 partidos antes de su retiro de Los Gladiadores en 2025.