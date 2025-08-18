‘El ajedrez te da creatividad y pasión’

Lourdes Vásquez (LV) es una apasionada por el ajedrez y contó al diario Metro Libre (ML) lo que la inspira a jugar, competir y vivir este “deporte ciencia”, pues el tablero es su jardín.

ML: ¿Por qué decantarse por el ajedrez? LV: “Me gusta por lo que siento jugando. Es como un enamoramiento por el juego. El ajedrez me ha regalado muchas cosas valiosas a mi vida: análisis de la situación, juicio crítico y previsión de los posibles resultados. A eso se le suma que he podido viajar a varios países y conocido otras culturas y personas”.

ML: ¿Cómo fueron sus inicios en el ajedrez? LV: Tengo cuatro hermanos: tres mayores y uno menor, que también es ajedrecista. Mi hermano mayor Ezequiel me enseñó a jugar ajedrez como a los 6 años, y luego a los 12 fue que formalmente empecé a competir en torneos. Competí en los Codicader de Primeria y de allí terminé como seleccionada nacional y jugué por primera vez en el extranjero. Yo diría que a los 14 años entrené con más seriedad y conocí a profundidad el juego. También practique voleibol, y de no ser ajedrecista, de seguro me dedicaría al voleibol”.

ML: ¿No te resulta estresante este juego? LV: “El ajedrez es una actividad muy exigente, pues como deporte individual, uno depende de uno mismo, eres tú ante tu oponente en el tablero, es mucha más presión. Me he frustrado muchas veces y hasta en pleno torneo he tenido que aprender que hay que dejar atrás las partidas. Cuando finalizas eventos se revisan los errores y se buscan las correcciones”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? LV: “Como una persona activa y muy entusiasta por el deporte. Me encanta todo el ambiente deportivo del ajedrez. Además, como una persona que no se rinde”.

ML: ¿Qué mensaje le darías a quien quieran aprender ajedrez? LV: “El progreso del ajedrecista no es lineal. Puedes tener un buen desempeño y luego perder, eso es normal. Lo importante es que en cada partida puedes aprender algo”.

ML: ¿Qué necesita el ajedrez para que sea más popular en Panamá? LV: “Que tenga más publicidad en los medios [de comunicación], pues este juego no se resalta mucho. Ahora se ve algo de auge. Pero, creo que hay que resaltar más los beneficios del ajedrez”.