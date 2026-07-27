El agitador Carapaz y de nuevo sin victorias españolas; luces y sombras en el Tour

La locura desenfrenada del inédito Col du Haag, el dinamitero Carapaz y las hazañas belgas animaron el Tour de Francia 2026, cuyo balance queda empañado por la cada vez más habitual ausencia de victorias españolas y la falta de suspense en la lucha por el maillot amarillo.

Estas son algunas luces y sombras de la 113ª edición del Tour de Francia.

Luces...

. Carapaz y Pedersen, los agitadores

El ecuatoriano y el danés han sido los grandes agitadores del pelotón, protagonizando escapadas sin complejos en todos los terrenos para alcanzar sus objetivos.

Victorias de etapa para ambos, con la clasificación de la montaña en el punto de mira para Richard Carapaz y el maillot verde para Mads Pedersen.

El campeón del mundo de 2019, vencedor de la 4ª etapa en Foix, se fugó a menudo con la ayuda de su equipo Lidl-Trek. Una táctica acertada centrada en los esprints intermedios, ya que ha ganado ocho, imponiéndose además en dos ocasiones en el esprint del pelotón por detrás de las escapadas. Capaz de subir montañas como el Col de la Croix de Fer el sábado para ir a buscar algunos puntos, ha relegado a Jasper Philipsen para conseguir su primer maillot verde.

Carapaz, por su parte, también fue un asiduo en las escapadas, y se atrevió incluso a atacar a Pogacar en el Cantal antes de ser alcanzado.

Se va de este Tour con el prestigioso y popular maillot a lunares -que logró por segunda vez tras 2024- y con las victorias de etapa en Orcières Merlette (18ª etapa) y en Alpe d'Huez el sábado, además del galardón de corredor más combativo y un octavo puesto en la general.

. Evenepoel, rey de los belgas

No siempre profeta en su propio país, Remco Evenepoel esta vez ha rendido por encima de lo esperado en la carrera más grande del mundo.

Un año después de haber abandonado, agotado, se lleva el segundo puesto de la general, beneficiándose, claro está, del abandono de Jonas Vingegaard, pero también aprovechando un Tour sin el más mínimo día malo.

El líder del Red Bull-Bora arrasó en la contrarreloj junto al lago Lemán, se regaló una victoria de prestigio en el Plateau de Solaison y nunca flaqueó en la montaña, cumpliendo a la vez su papel de segundo hombre por detrás de Pogacar y de gran figura de los belgas.

Porque, al ganar seis de las 21 etapas de esta Grande Boucle, los belgas dejaron su huella en esta edición, sumando un triunfo más que en 2025. Sus mejores bazas respondieron a la cita, especialmente en el terreno de los esprints, donde ejercieron su dominio. Tim Merlier alzó los brazos en tres ocasiones antes de bajarse en una última semana muy montañosa.

. El col du Haag

La 14ª etapa permanecerá en la memoria, no necesariamente por la enésima victoria de Pogacar, sino por la locura desatada que se apoderó de los Vosgos y del recién estrenado col du Haag, con sus porcentajes dantescos.

Las laderas se cubrieron de espectadores, convirtiéndose en enormes gradas al aire libre; el ambiente se encendió a pesar de las tormentas y Pogacar confesó que "nunca había visto nada igual".

El Tour ha encontrado un nuevo terreno de juego, al que todo apunta que volverá más pronto que tarde.

... y sombras

. Sin victoria española

2024, 2025, y 2026. Por tercera edición consecutiva el ciclismo español cierra el Tour de Francia sin victoria de etapa que llevarse a la boca.

El último corredor español en alzar los brazos en un final de etapa fue Carlos Rodríguez en la 14ª etapa del Tour 2023. El ciclista del Ineos no participó en la presente edición de la Grande Boucle.

Los corredores españoles tampoco han sido protagonistas en ninguna de las facetas en este Tour. Juan Ayuso sólo pudo ser séptimo en la general.

Lejos quedan los años entre 2006 y 2009 en los que tres españoles (Alberto Contador, Carlos Sastre y Óscar Pereiro) se repartieron cuatro Tours.

. Sin suspense

En la sexta etapa, cuando Pogacar se escapó en el Tourmalet y se impuso en solitario 44 km más adelante en Gavarnie, todo pareció quedar sentenciado. El esloveno no mostró ningún signo de debilidad, apenas fue atacado, y el abandono en la decimoquinta etapa de su perseguidor Jonas Vingegaard no ayudó en absoluto a que la lucha por el maillot amarillo resultara más emocionante.

El férreo control impuesto por el UAE sobre la carrera dejó pocas esperanzas a los rivales de Pogacar y, al mismo tiempo, disuadió a quien se le pasara por la cabeza atacar.