No cabe la menor duda que para la cartilla hípica de hoy, los apostadores, buscadores de halagadores dividendos en las mutuas, centrarán toda su atención hacia el acumulado del Pick 6, cuya cifra asciende a $134,012.46.

La cartilla vespertina nocturna del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, inicia a las 4:45 p.m., con siete eventos. Para que nuestros lectores tengan una idea pormenorizada de cada uno de los seis eventos del 5 y 6, pasamos a resumir las opciones y preferencias en cada uno de ellos.

Dando inicio a esta jugada, segunda carrera, se disputarán la victoria el velocista Nicolás Boy (Kenedy Berrugate), Johan Mateo (Allan Mendoza) y Nebraska (Manasés Haldar).

Para la tercera competencia Holy Dancer (Michael Castillo) se apoyará en su velocidad para marcar la ruta a sus rivales de salida a meta, tendiendo como rivales a Zanva (Allan Mendoza) y Afamada (Ariosto Delgado).

Entrando en la cuarta confrontación, las velocistas Delina (Obeth Benitez) y Princesa Orosi (Omar Hernández) deberán protagonizar una encarnizada lucha por la victoria.

Haggen (Obeth Benitez), en la quinta prueba, pareciera ser lo más fijo de la tanda, sin embargo bien pueden frustrar sus intenciones Kallavesi (Oscar Conrado) y The Gold Maker (Nelson Pitty). Para el penúltimo cotejo, las opciones de victorias están bien divididas entre la terna formada por Maik Business (Carlos Castillo), Dificult Name (Nelson Pitty) y The Enigma (Deivis Aparicio). Cerrando la jugada, las gabelas señalan en las primeras colocaciones a Campeón (Ángel Rivas) y Kanté (Luis A. Santos), tendiendo como serio rival a Stanley (Joshua Reyes).

Jinete a seguir

Para la velada de la fecha, el fusta que se reporta sobre los equinos de mejores opciones de triunfo será Obeth Benitez.