El acuerdo del fútbol español para congelar óvulos abre un debate en el deporte femenino

El fútbol español cerró un acuerdo para dar a las internacionales españolas acceso a distintas opciones de salud reproductiva, como la congelación de óvulos, abriendo el debate sobre si es una ayuda más a las fútbolistas o una nueva forma de presión.

"Es un acuerdo innovador en el ámbito federativo a nivel mundial", afirmó el martes el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, al anunciar esta iniciativa.

El acuerdo con la clínica de reproducción asistida Tambre incluye desde proporcionar información sobre reproducción asistida a distintos tratamientos como la congelación de óvulos o la fertilización in vitro.

Para la Federación se trata de dar una herramienta más a las jugadoras para decidir sobre su eventual maternidad, pero han surgido algunas críticas que consideran que podría tratarse de otra forma de presión sobre las futbolistas.

La medallista olímpica Ana Peleitero (3ª en triple salto en Tokio en 2021) ha sido una de las voces más críticas.

"En vez de adaptar la competición a la maternidad se adaptan los tiempos reproductivos de las mujeres a la estructura", denunció en un video en Instagram la atleta gallega, que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Glasgow en 2024 luego de haber sido madre unos meses antes.

También el sindicato Comisiones Obreras criticó "que la únicas formas que se encuentre para que las deportistas de élite sean madres pasen por dejar de lado su carrera o dejar congelados unos óvulos".

- "Referente en garantías laborales" -

La presidenta del sindicato de futbolistas femeninas Futpro, Marta Perarnau, pide enmarcar bien lo que significa el acuerdo y no fijarse sólo en una medida como la congelación de óvulos.

"Creo que hay que contextualizar bien sabiendo que en el fútbol femenino español somos un referente en cuanto a garantías laborales cuando la jugadora se queda embarazada o quiere ser madre", dijo Perarnau a la AFP.

La presidenta de Futpro recordó que la legislación española actual prevé medidas como la obligación de los clubes de renovar un año a la futbolista si es madre en su último año de contrato y así lo desea, o ayudas específicas para la conciliación familiar y profesional.

"Este acuerdo, entonces, lo que hace es facilitar y dar más servicios a la jugadora para que decida, y esto es lo más importante, que decida", añadió Perarnau.

"Una cosa muy importante a valorar es si la jugadora está contenta o no y ayer pudimos todos comprobar que sí están contentas", dijo a AFP.

- Una demanda de las futbolistas -

"Es algo que querían y que demandaban", añadió Perarnau, cuyo sindicato de futbolistas ya tiene un acuerdo similar con otra clínica, al igual que AFE, otro sindicato de futbolistas, que tiene desde julio una iniciativa parecida.

El acuerdo es importante para que "las deportistas no tengan que elegir entre su vida personal y su vida deportiva", aseguraba el martes la jugadora de la selección española, Patri Guijarro, en el acto de presentación del acuerdo en la sede de la RFEF a las afueras de Madrid.

"Para mí es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", afirmó la doble Balón de Oro, Alexia Putellas, a El País.

Programas similares se dan en las ligas de fútbol y de baloncesto femenino estadounidenses, mientras en el fútbol europeo, el Chelsea dará cobertura a la atención ginecológica, tratamientos de congelación de óvulos y fecundación in vitro a sus jugadoras.

El anuncio de la RFEF coincidió con la denuncia de otra deportista española, la waterpolista Maica García (campeona olímpica en 2024), quien reveló recientemente que no fue renovada por su club, el CN Sabadell, tras haber sido madre.