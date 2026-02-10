El abanderado de Ucrania persiste en que lucirá casco con víctimas de guerra

El abanderado ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina afirmó este martes que llevará en su competición un casco con fotos de deportistas muertos en el conflicto con Rusia, a pesar de la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Lo he utilizado en los entrenos (...) y lo usaré el día de la carrera", declaró en conferencia de prensa Vladyslav Heraskevych, piloto de skeleton, apenas unas horas después de que el COI diese una autorización para que en lugar de ese casco pudiera llevar un brazalete negro.

Heraskevych había entrenado el lunes en Cortina con un casco gris lleno de imágenes serigrafiadas de compatriotas y luego anunció que el COI le impedía volver a llevarlo.

"Adams (el portavoz del COI) ha dicho que hacía falta un enfoque uniforme para todos los deportistas, pero en estos Juegos (...) se han dado muchas tomas de posición por parte de deportistas estadounidenses, incluso en las instalaciones. Ya hubo una bandera rusa en el casco de uno de los deportistas. No han recibido ninguna sanción, ninguna penalización. Así que si el enfoque es uniforme para mí, lo tiene que ser también para ellos", defendió.

En su encuentro diario con la prensa, el COI, por boca de Mark Adams, había subrayado el martes que el casco "contraviene" el artículo 50 de la Carta Olímpica, que busca evitar "todo tipo de interferencia", especialmente "política" o "religiosa", para que "todos los deportistas puedan concentrarse en su rendimiento".

La instancia olímpica dijo haber tenido "una reunión informal" el lunes con el entrenador de Vladyslav Heraskevych, y "con su entorno".

El COI habló entonces de que admitía "una excepción" a sus normas y que le dejaría llevar "un brazalete negro durante la competición, para que pueda proceder a esta conmemoración".

El deportista es en cualquier caso libre de expresarse como desee "en conferencia de prensa, a la salida de la competición en la zona mixta" o en las redes sociales, recordó el portavoz del COI.