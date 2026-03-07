EEUU recupera el título de SheBelieves Cup con último triunfo ante Colombia

Estados Unidos conquistó este sábado su octavo título del minitorneo anual de fútbol femenino SheBelieves Cup con un último triunfo frente a Colombia por 1-0.

Alyssa Thompson, atacante del Chelsea, convirtió el único gol de la tarde en Harrison (Nueva Jersey) con un trallazo en el minuto 82.

Estados Unidos recuperó así la corona del torneo que organiza anualmente -que cedió en 2025 a Japón- con un pleno de tres triunfos frente a Colombia, Argentina y Canadá.

Canadá concluyó en segundo lugar tras un triunfo ante Colombia y otro este sábado ante Argentina por 3-2 en penales (0-0 en tiempo reglamentario).

Colombia, tercera, se quedó con una única victoria lograda frente a Argentina, que cerró la clasificación.

En Harrison, Colombia albergaba opciones de alcanzar el trofeo pero necesitaba de una improbable goleada por tres goles frente a la potencia local.

Linda Caicedo, la figura cafetera, estuvo demasiado aislada en ataque y pecó de individualismo en ciertas acciones.

La defensa estadounidense no le permitió a la joya del Real Madrid jugadas como la del gol del triunfo ante Argentina en la pasada jornada, en una acción que arrancó en su propio campo.

La figura estadounidense, Trinity Rodman, también estuvo apagada este sábado en el cierre de un torneo en el que no ha brillado como se esperaba.

Alyssa Thompson fue quien gozó de las mejores oportunidades del Team USA.

En el minuto 60 no acertó con un disparo con demasiada rosca pero en el 82 controló la pelota en el balcón del área y engatilló un derechazo a la escuadra.

Los 22.000 aficionados del Sports Illustrated Stadium celebraron el título de su selección que, desde el arranque del torneo en 2016, sólo ha cedido trofeos a Francia (2017), Inglaterra (2019) y Japón (2023).

- Argentina cae en penales -

En el duelo anterior en Harrison, Argentina empató sin goles frente a Canadá pero no pudo festejar en la tanda de penales al caer por 3-2.

La Albiceleste aguantó los primeros minutos con una gran disposición táctica y apostó por oportunidades de contragolpe.

Pese a los múltiples movimientos en ataque de Casey Stoney, Canadá apenas pudo generar una ocasión de gol a nueve minutos del final por medio de Cloe Lacasse.

La jugadora del Utah Royals se quitó la marca de dos defensoras pero no pudo definir en mano a mano con la portera Solana Pereyra.

En la tanda de penales, Sheridan se convirtió en la gran figura al detener los dos primeros remates de Daiana Falfán y Sophia Braun, mientras que Vanina Preininger puso el quinto remate por arriba del arco, sentenciando la victoria canadiense.

-- Resultados de la SheBelieves Cup 2026:

- Domingo 1 de marzo (Nashville, Tennessee)

Canadá - Colombia 4-1

EEUU - Argentina 2-0

- Miércoles 4 de marzo (Columbus, Ohio)

Colombia - Argentina 1-0

EEUU - Canadá 1-0

- Sábado 7 de marzo (Harrison, Nueva Jersey)

Canadá - Argentina 3-2 en penales (0-0 tiempo reglamentario)

USA - Colombia 1-0