Ecuador se medirá a Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi en camino al Mundial femenino de fútbol 2027

La selección femenina de Ecuador se enfrentará a los combinados de Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi en la previa al repechaje para el Mundial femenino de fútbol 2027, tras el sorteo celebrado el jueves.

El camino de La Tri hacia la Copa del Mundo de Brasil arrancará con la disputa de esos tres duelos en noviembre y diciembre, en una sede centralizada en la que seis equipos pelearán por solo dos boletos al repechaje final.

Las otras dos selecciones en liza en esta ronda preliminar, en la que hay tres caminos diferentes, son Uzbekistán y Papua Nueva Guinea.

En caso de obtener uno de los dos pases a la siguiente fase, Ecuador se jugaría su clasificación definitiva al Mundial en febrero, en la fase final del repechaje en la que Venezuela ya está clasificada.

La Vinotinto está exenta de esta fase preliminar tras quedar tercera en la Liga de Naciones CONMEBOL, que terminó en junio.

Colombia, Argentina y la anfitriona Brasil tienen ya garantizada su presencia en el Mundial, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio y cuyo calendario y sede de cada encuentro fue revelado en paralelo al sorteo efectuado el jueves.

En ese sorteo se anunció que el estadio Maracaná será el escenario del partido inaugural y de la Final, lo que convertirá al emblemático recinto en el tercero en albergar una final masculina (2014) y femenina.

También lo hicieron el estadio Rasunda, en Solna, Suecia (1958 masculina y 1995 femenina) y el Rose Bowl en Pasadena, Estados Unidos (1994 masculina y 1999 femenina), hoy demolido.

Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA aseguró el jueves que en la elaboración del calendario hubo un esfuerzo "para garantizar la equidad deportiva entre los 32 equipos", teniendo en cuenta "las distancias entre las ciudades anfitrionas".

Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Sao Paolo son las ocho ciudades en las que se disputarán los 64 encuentros de este Mundial con 32 equipos participantes.