Los Houston Rockets sacaron ventaja de la ausencia de LeBron James y se impusieron 131-93 sobre los Philadelphia 76ers este sábado en el Toyota Center de Houston, en su victoria más holgada de la temporada.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada de la NBA:

-Fiesta en Texas sin LeBron-

El cuadro de Texas alcanzó a liderar hasta por 42 puntos dominando el juego interior en la zona pintada donde se impusieron por 66-48, sacando ventaja de unos limitados Sixers.

Kevin Durant, quien descansó todo el cuarto período, disputó 25 minutos en los que anotó 16 puntos mientras que el turco Alperen Sengun se despachó con 21 unidades.

El pívot Jabari Smith Jr. lideró el camino desde la línea de tres conectando cuatro de sus siete intentos de larga distancia.

"Fue un partido profesional de nuestra parte, hemos hecho lo que debíamos", afirmó Smith Jr.

"Estas son señales de un buen equipo, los suplentes cumplieron con su trabajo desde el primer minuto en la duela, han jugado de una manera correcta".

Es apenas la quinta derrota de la temporada para los Sixers, que no pudieron contar con "King" James por descanso, sumado a las ausencias de Joel Embiid y Jaylen Brown, quienes se recuperan de lesiones menores.

Con un récord de 16-5 y ganando siete de los últimos diez, los Sixers se mantienen en el liderato del Este con una ventaja de dos juegos y medio sobre los Atlanta Hawks.

-Orlando brilla en la carretera-

El brasileño Tristan da Silva destacó con 22 puntos desde el banco en la contundente victoria del Orlando Magic 116-91 sobre los Washington Wizards en el Capital One Arena de la capital estadounidense.

Con el triunfo, Orlando mejora su récord a siete triunfos y cuatro derrotas en condición de visitante. Solamente los líderes Philadelphia 76ers y Detroit Pistons le superan con ocho.

Da Silva (22) junto al alemán Franz Wagner (23) se combinaron para 45 puntos en una cómoda victoria en la que alcanzaron a liderar hasta por 37 puntos temprano en el tercer cuarto.

"Logramos marcar el camino desde temprano", dijo da Silva. "Limitamos sus oportunidades y eso fue clave para dominar el ritmo del partido".

"Es importante que todos tengamos la confianza de poder contribuir seamos titulares o entrando desde la banca", añadió el brasileño.

En su tercera temporada en la NBA, da Silva promedia 14,2 puntos, 3,6 rebotes y 1,5 asistencias en sus primeras 15 participaciones.

Por los Wizards, el escolta Trae Young fue el máximo anotador con 19 puntos anotando cuatro de sus seis intentos desde la línea de tres.

El cuadro capitalino no contó con el estelar ala-pívot Anthony Davis quien se perdió su tercer partido de la campaña por enfermedad.

- Nets sobreviven en Charlotte -

Después de ver reducida a dos puntos una ventaja de 27, los Brooklyn Nets necesitaron una acción defensiva en los segundos finales para asegurar la victoria 118-116 sobre los Charlotte Hornets.

Con la pelota en manos de Coby White, el escolta intentó superar una doble marca perdiendo el control del balón y reclamando una falta que no fue frente a la marca del espigado Day'Ron Sharpe.

"Hemos dejado escapar una ventaja de más de 20 puntos y eso no puede suceder", comentó Sharpe al finalizar el partido.

"Luchamos hasta el final y hemos ejecutado nuestro plan en un momento decisivo del partido".

Sharpe, de 25 años, completó un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes mientras que el ala-pívot Julius Randle anotó 28 unidades.

Brooklyn (5-14) logra apenas su quinto triunfo de la temporada en el antepenúltimo lugar de la Conferencia Este.