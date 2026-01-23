Durant anota 32 puntos en triunfo de Rockets sobre Pistons en la NBA

Los Houston Rockets pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas fuera de casa al imponerse 111-104 sobre los Detroit Pistons este viernes, apoyados en los 32 puntos del estelar Kevin Durant en el Little Caesars Arena (Detroit).

A continuación las escenas más relevantes de la jornada de la NBA:

- Durant anota 30 en noches consecutivas -

Durant, de 37 años y quien anotó 36 puntos en la derrota de los Rockets en Filadelfia el jueves por la noche, suma 68 puntos en los últimos dos partidos y anota por lo menos 30 unidades en juegos consecutivos por quinta ocasión en la temporada.

El dos veces campeón de la NBA y principal figura de los Rockets promedia 26,1 puntos, 5,4 rebotes y 4,6 asistencias en sus primeros 40 partidos de la temporada.

"Tenemos un gran equipo que me mantiene listo mental y físicamente", mencionó Durant. "Simplemente estoy disfrutando cuando me levanto cada mañana".

Además, el ex de los Golden State Warriors disputó por lo menos 40 minutos en tres de los últimos cinco partidos en una muestra de vigencia alentadora para el cuadro rojo.

El turco Alperen Sengun fue el segundo mejor anotador con 19 puntos mientras que el alero Jabari Smith Jr. completó un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes.

Por los Pistons, líderes de la Conferencia Este, Jalen Duren lideró el camino con 18 unidades con Isaiah Stewart sumando 16 desde la banca.

Cade Cunningham, principal figura de Detroit, tuvo una noche modesta con 12 puntos lanzando para una efectividad del 39% (5/13) desde la cancha.

- Pacers sorprenden a los campeones -

Los Indiana Pacers lograron uno de sus mejores triunfos de la temporada al imponerse 117-114 sobre los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, en el Paycom Center (Oklahoma City).

Kenrich Williams tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un triple de último segundo pero se quedó corto y fue Pascal Siakam quien aseguró el rebote de la victoria.

Los Pacers alcanzaron a liderar hasta por 17 puntos pero fueron perdiendo terreno y fue una última acción defensiva la que definió el partido.

Jarace Walker (26), Pascal Siakam (21) y Andrew Nembhard (27) anotaron por encima de los 20 puntos, todos parte del quinteto titular de Rick Carlisle.

"Es el trabajo de todos los días el que marca la diferencia", dijo Walker. "Siempre hay que tener confianza en el esfuerzo diario".

Por el Thunder, Shai Gilgeous-Alexander anotó 47 puntos, incluido un paso perfecto por la línea de tiros libre con 12 intentos, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Pese a la derrota, Oklahoma City se mantiene como líder del Oeste con 37 triunfos y nueve tropiezos.

- Celtics derrotan a Nets en doble tiempo extra -

Los Boston Celtics derrotaron 130-126 a los Brooklyn Nets en un emocionante partido de doble tiempo extra que tuvo al español Hugo González como uno de los principales protagonistas.

Con tres segundos por jugar en el primer tiempo extra y los Celtics abajo por tres puntos, el ex del Real Madrid se levantó y con un certero remate de larga distancia igualó el marcador dejando en silencio al Barclays Center (Brooklyn).

González, de 19 años, registró 10 puntos y siete rebotes en 19 minutos.

Posteriormente, Boston impuso condiciones en un segundo tiempo extra en el que Jaylen Brown mostró toda su categoría.

Brown, Jugador Más Valioso de las finales en el 2024, terminó con una línea de 27 puntos, nueve rebotes y 12 asistencias.

Su principal aliado fue Payton Pritchard quien anotó ocho de sus 32 puntos en el segundo tiempo extra.

"Hugo tuvo una jugada increíble para llegar al tiempo extra", comentó Pritchard. "Hemos trabajado en equipo y hoy ha quedado claro el nivel de confianza que tenemos".

Los Nets, que no la pasan bien en la decimotercera posición de la Conferencia Este, dejaron escapar un partido que parecía ganado y sufren su derrota 31 de la temporada y la número 17 en condición de local.