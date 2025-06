Duplantis publica canción y se marca los 6,40 metros como objetivo

A punto de publicar su segunda canción, la estrella sueca del salto con pértiga Armand Duplantis señaló este lunes que superar los 6 metros y 40 centímetros está "en el ámbito de lo posible", ocho días después de mejorar su récord mundial y llevarlo a 6,28 metros.

El doble campeón olímpico de 25 años, nacido en Estados Unidos, estableció su duodécimo récord mundial en la reunión de Estocolmo de la Liga Diamante el 15 de junio.

"Siempre he creído que puedo seguir subiendo más alto y, por supuesto, ahora he demostrado que estoy muy, muy cerca de los 630 centímetros", dijo Duplantis a los periodistas antes de la reunión Golden Spike del martes en la ciudad de Ostrava, al este de la República Checa.

"Quiero seguir subiendo y quiero llegar a los 630 lo antes posible. Me gustaría alcanzar los 640, eso sería otra barrera loca, por supuesto, y también lo siento como algo posible para mí", agregó Duplantis.

A pesar de conseguir el duodécimo, el sueco añadió que las condiciones en Estocolmo el fin de semana pasado no eran las ideales para un récord mundial.

"No me sentía en mi mejor momento, probablemente fue el peor que me he sentido antes de un salto de récord mundial, sinceramente", dijo Duplantis.

"Me sentía que estaba un poco desordenado ese día y un poco inconsistente. Pero luego logré el salto correcto en el momento adecuado, lo cual supongo que es lo más importante en el salto con pértiga", agregó.

- Récord en el legendario Stadion -

El récord mundial en su país significó poder festejarlo con amigos y familiares.

"Lo celebré bastante, pero siento que ya estoy completamente recuperado y listo para empezar a saltar otra vez", dijo riéndose.

El sueco revolucionó el mítico 'Stadion' olímpico de Estocolmo, construido para los Juegos Olímpicos de 1912 y que es el recinto en el que más récords del mundo de atletismo se han superado, algo que no ocurría sin embargo desde 1997.

Además de la pértiga, 'Mondo' planea lanzar su segunda canción esta semana después de publicar su primer sencillo "Bop" en febrero.

"Voy a lanzar una canción el viernes a la medianoche, es bastante genial", dijo, agregando que se llama 4L, que significa "For Life" (Para Siempre).

"Solo he lanzado una canción hasta ahora, pero he hecho mucha música en los últimos años, así que eso será divertido", dijo Duplantis.

La estrella de la pértiga mencionó el golf como su otro pasatiempo favorito y admitió haber abandonado otros deportes para intentar evitar lesiones.

"En Suecia, ya sabes, hace mucho frío, así que no puedes jugar al golf tanto", dijo para explicar su impulso por hacer música.