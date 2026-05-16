Duplantis gana en Shanghái con salto de 6,12 m, Dos Santos supera a Warholm

El garrochista Armand Duplantis realizó un salto de 6,12 m para ganar en Shanghái en su primera competición al aire libre, mientras que en una de las carreras más esperadas, el brasileño Alison Dos Santos se impuso en los 300 m vallas por delante del noruego Karsten Warholm.

Duplantis, una de las grandes estrellas actuales del atletismo, superó a la primera todos sus saltos (5,60 m, 5,80 m, 6,00 m, 6,12 m -récord del mitin-) antes de fallar en sus tres intentos de mejorar su propio récord del mundo, establecido en marzo con 6,31 m.

Cuestionado por la AFP, Duplantis aseguró que pensó que un nuevo récord era posible: "Me siento muy bien saltando ahora mismo. Diría que, físicamente, he estado un poco demasiado ocupado en las últimas semanas. Pero, aparte de eso, estoy contento con la forma en que rendí".

El atleta sueco de 26 años, que se mantiene imbatido desde julio de 2023, debuta con victoria en la primera prueba de la Liga de Diamante.

Su gran rival el pasado invierno, el griego Emmanouil Karalis, tuvo más dificultades: superó al tercer intento en su primer salto a 5,70 m y pasó directamente a los 5,90 m, sin superar el listón.

En las carreras, Dos Santos derrotó al campeón olímpico y plusmarquista de los 400 m vallas Warholm.

Con un hectómetro menos, el brasileño corrió en 33.01, lejos del récord de 32.67 del propio Warholm en esta distancia (que no es olímpica). El noruego fue segundo con 33.05, con el estadounidense Trevor Bassitt tercero con 34.02.

En los 100 m,la victoria fue para el sudafricano Tlotliso Leotlela con un modesto crono de 9.97 segundos, superando a los dos favoritos, Letsile Tebogo (de Botsuana) y el estadounidense Christian Coleman, que sólo fueron 7º y 8º.

- Richardson decepciona -

En categoría femenina, la velocista jamaicana Shericka Jackson se impuso en los 200 m con un tiempo de 22.07 para si primera carrera del año en una distancia de la que es doble campeona mundial en 2022 y 2023.

"Es mi primera carrera más rápida desde hace un buen tiempo, así que estoy muy contenta de comenzar 2026 tan rápida", se felicitó Jackson.

La caribeña superó claramente a la bahameña Shaunae Miller-Uibo (22.26), mientras que la estadounidense Sha'Carri Richardson tuvo que conformarse con la cuarta plaza (22.42).

En los 400 m, la cubana Roxana Gómez acabó tercera, por detrás de la jamaicana Nickisha Pryce y la estadounidense Aaliyah Butler, las dos únicas participantes que dieron la vuelta al estadio en menos de 50 segundos.

En el salto largo, la colombiana Natalia Carolina Linares fue segunda con un mejor intento de 6,78 m, sólo superada por la estadounidense Monae' Nichols (6,89 m).