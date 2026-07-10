Duplantis gana el salto con garrocha en Mónaco sin récord mundial

La estrella sueca Armand Duplantis se llevó la victoria en el salto con garrocha de la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco, este viernes, con 6,07 metros, pero sin poder batir un nuevo récord del mundo.

El saltador de 26 años superó a la primera las barras de 5,70 m, 5,85 m y 6,07 m -nuevo récord de la reunión-, antes de fallar tres veces ante la de 6,15 m.

Ni siquiera intentó en esta velada buscar su decimosexto récord mundial, que el pasado marzo elevó a 6,31 metros.

"Mondo" encadena así una segunda victoria seguida en una cita de la Liga de Diamante, después de la de finales de junio en París, donde se reencontró con el triunfo tras haber sufrido a principios de ese mes en Estocolmo su primera derrota en casi tres años.

Segundo de la reunión monegasca fue el francés Baptiste Thiery (5,85 m), mientras que el tercer lugar fue para el australiano Kurtis Marschall (5,85 m).

En la prueba femenina de la garrocha, el triunfo fue para la campeona olímpica australiana Nina Kennedy, que pasó la barra de 4,95 metros, firmando así la mejor marca mundial desde 2021 en su disciplina.