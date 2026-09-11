Dunbar vence en Peñas Blancas, Mas controla a los favoritos en la Vuelta

El ciclista irlandés Eddie Dunbar ganó este viernes la 19ª etapa de la Vuelta a España en el alto de Peñas Blancas, tras la que Enric Mas sigue líder antes del crucial penúltimo día el sábado.

Dunbar superó en los 500 metros finales de la subida de Peñas Blancas al colombiano Santiago Buitrago, que fue segundo, por delante del británico Thomas Gloag, tercero, tras 210 km de etapa.

"Tenía un cartucho en las piernas y lo utilicé en el momento bueno", dijo Dunbar.

Los favoritos llegaron en un pequeño grupo a cinco minutos del ganador, con Enric Mas controlando en todo momento a sus principales rivales de la general.

El español del Movistar se mantiene al frente de esa clasificación, con 1 minuto y 37 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic, segundo, y 3 minutos 1 segundo sobre el austríaco Félix Gall, tercero.

Tras la salida en Vélez-Málaga, en el sur de España, se producían los intentos de escapada, pero no fue hasta la subida al segundo alto del día, a un centenar de kilómetros de meta, cuando se consolidó una fuga de 16 corredores.

Los escapados llegaron a tener más de siete minutos de ventaja sobre el pelotón, donde el Movistar del líder mantuvo en todo momento la vigilancia.

Con el mejor colocado de los escapados, el francés Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama) a más de 20 minutos del líder en la general, el pelotón se limitó a vigilar a distancia.

La escapada enfiló hacia la subida al alto de Peñas Blancas, un duro puerto de 18 km con una pendiente media del 6,5% y rampas de hasta el 15%, donde se decidiría la etapa.

- Control de Mas -

El francés Rudy Mollard intentó irse a 13 km de la meta, pero fue rápidamente alcanzado por Dumbar, Buitrago, Gloag y el español Urko Berrade.

Buitrago, que defiende su maillot de la montaña, se lanzó a dos kilómetros de la meta en un ataque que, inicialmente pareció funcionar, hasta que Dumbar empezó a reducir segundos de desventaja.

El irlandés logró alcanzar y superar al colombiano a medio kilómetro de la meta para acabar entrando en solitario.

"Jugué mis cartas y no me dio hasta el final", lamentó Buitrago tras la etapa.

Por detrás, los favoritos disputaban su propia carrera con el Red Bull-Bora de Roglic y el Education First de Richard Carapaz tratando de poner ritmo a 18 km de meta y probar a Mas.

"Me sentía bien en la última subida. Fue menos complicada de lo que esperaba y me conformé con seguir a los Red Bull", comentó Mas.

El español pudo responder a los ataques sin demasiados problemas para conservar el maillot rojo de líder a las puertas de la crucial penúltima etapa de la ronda española.

El sábado tendrá lugar la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta a España, última oportunidad para la lucha entre los favoritos sobre un duro trazado de montaña.

Los ciclistas recorrerán 186,8 km entre La Calahorra y el Collado del Alguacil con un puerto de tercera categoría, tres de primera y llegada en uno de categoría especial.