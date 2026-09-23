Ducreux haciendo historia para el ciclismo panameño

REDACCIÓN | “Contenta de representar a Panamá...Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por creer en mi”.

La ciclista Wendy Ducreux se convierte en la primera mujer panameña en participar en un mundial de Ruta, cuya edición 2026 se realiza del domingo 20 al domingo 27 de septiembre en Montreal, Canadá, considerando que Annibel Prieto ya lo hizo solamente en la prueba TTI [Test de Contrarreloj Individual].

Según la Federación Panameña de Ciclismo, Ducreux, de 31 años, tomará partida el próximo 26 de septiembre, con el objetivo clasificar al ciclismo femenino panameño a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 (en Estados Unidos).

La atleta llegó el pasado sábado a tierras canadienses, luego de participar en los Juegos Suramericanos Santa Fe, en Argentina. Corrió el pasado domingo en las 2 horas del Autódromo y viajó por la noche a Montreal.

La selección (con Ducreux, Christofer Jurado y José Castro) se encuentra hospedada en un hotel en Montreal, a 250 metros del área de meta epicentro de la gesta multicolor de Canadá.