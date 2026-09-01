Dos maratones y una sola ciudad

La Panama City Marathon (PCM) se presenta como una alternativa fresca y dispuesta a conquistar a los jóvenes con una propuesta que no pretende rivalizar con la Maratón Internacional de Panamá, que este año celebra su edición número 50.

“Esta es una nueva experiencia para los corredores y tener dos maratones [en la ciudad capital] no es nada descabellado, es una opción más, y lo que queremos es un país lleno de actividades deportivas para que seamos el centro del deporte y el turismo deportivo y así dinamizar la economía del país”, aseguró Rina Aguirre, directora de carrera de la PCM. “Esta fue una idea que veníamos planeando desde hace casi un año”, añadió.

Por su parte, Ramiro Bravo, subgerente de Razzpao Latam, empresa organizadora de la PCM, señaló que “no vemos esta maratón como una competencia con la internacional, más bien es una oportunidad, respetamos mucho a los organizadores de la Maratón Internacional de Panamá, además en otros países hay más de una sola maratón. La idea es que éste sea un evento anual”.

La PCM realizará su primera versión el próximo 20 de septiembre, con salida y meta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Recorrerá un circuito de dos vueltas, en la distancia de 42 kilómetros, pasando por Vía Israel, la Cinta Costera, el tramo marino con vistas hacia el Casco Antiguo, hasta el puente Torrijos Carter en la entrada de la Calzada de Amador.

En tanto, la Maratón Internacional de Panamá, programada para el 15 de noviembre, reitera su eslogan: “Esta es tu verdadera maratón”, con una ruta de salida y meta en el Hotel Miramar, en Avenida Balboa, y que también tendrá como parajes la Cinta Costera y la Calzada de Amador.