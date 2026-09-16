$!Dos días de boxeo y Durán al frente

El boxeo panameño escribirá un nuevo capítulo que promete ser histórico con la realización del Torneo “Roberto Durán – El Legado”. El proyecto, impulsado por la leyenda del pugilismo panameño Roberto Durán, enfrentará a dos escuadras de aspirantes a boxeadores, en categoría amateur o aficionado (boxeo olímpico): Panamá ante México.

Esta última, dirigida por los excampeones mundiales y hermanos Juan Manuel y Rafael Márquez. Mientras que los panameños han sido seleccionados y entrenados por el propio Durán y a su equipo de trabajo.

El evento, de la promotora Brambri Durán Production, con sede en Ciudad de Panamá, se divide en dos jornadas: la primera el próximo viernes 18 de septiembre en el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, en la Cinta Costera, donde se llevará a cabo los combates olímpicos de eliminatoria.

Para el 19 de septiembre, la velada se traslada a la mítica Arena Roberto Durán, donde tendrán las finales de esas eliminatorias, y además se presentará una cartilla profesional, la cual arrancará a las 3:30 p.m., que será la antesala al cierre del torneo.

La estelar será el pleito entre el venezolano Tony “El Patriota” Gómez vs el nicaragüense William “Chatel” Vargas; una revancha pactada a 8 asaltos en las 135 libras. Los boletos de entrada se comercializan a través de la plataforma Ticketplus.