Cambio de líder en la Bundesliga: el Borussia Dortmund quedó primero en solitario gracias a su victoria 1-0 en casa del colista Borussia Mönchengladbach, un histórico en horas muy bajas, este sábado en la 10ª jornada del campeonato alemán.

El Dortmund había llegado a este fin de semana como segundo de la tabla, igualado a puntos con el Bayern Múnich y que le superaba por una mejor diferencia de goles, pero el gigante bávaro tropezó el viernes con un empate 1-1 ante el Colonia, en un partido marcado además por una grave lesión de Harry Kane.

Eso brindaba al equipo amarillo la posibilidad de alzarse líder y los hombres de Niko Kovac no desperdiciaron la ocasión: suman ahora 24 puntos, dos más que el Bayern (22), que sale muy herido de esta jornada.

El partido en el Borussia Park estuvo eso sí igualado a cero hasta la recta final, cuando Felix Nmecha marcó en el 80' para meter los tres puntos en la maleta del Dortmund.

Otros tres equipos aprovecharon también el tropiezo del Bayern, en ese caso para acercarse en la clasificación.

El Friburgo, tercero, alcanza a puntos al Bayern al ganar 1-0 al recién ascendido Elversberg (8º) y solo queda por detrás de los muniqueses por una peor diferencia de goles (+11 contra +20).

Por su parte, el RB Leipzig (4º) del entrenador argentino Martín Demichelis se divirtió con una goleada 5-1 en el terreno del Union Berlin (16º) y está a solo un punto de Bayern y Friburgo, lo que impregna de emoción la pugna por los puestos altos en Alemania.

El brasileño Rômulo firmó uno de los tantos del Leipzig y suma seis unidades esta temporada, confirmándose como máximo anotador de su equipo.

Por su parte, el Bayer Leverkusen (5º) tampoco falló y goleó 4-0 en su BayArena al Paderborn (14º), con un doblete del portugués Afonso Moreira.

Uno de los tantos del Leverkusen, que se mantiene a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones, fue obra del checo Patrick Schick, que logra su noveno tanto de esta Bundesliga, donde comparte el primer lugar de la tabla de anotadores con Niclas Füllkrug, del Werder Bremen.