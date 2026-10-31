Dortmund frustra al Bayern con empate in extremis en el Klassiker

El Bayern Munich vio esfumarse la victoria en los instantes finales y se quedó con un empate amargo (2-2) en casa ante el Borussia Dortmund, este sábado en el Klassiker que acaparaba la atención en la octava jornada de la Bundesliga.

Harry Kane, en su primer partido después de ganar el lunes su primer Balón de Oro, falló un penal y los dos equipos siguen igualados a puntos, ahora a 18, en lo alto de la tabla, donde el Bayern sigue siendo líder por una mejor diferencia de goles (+19 contra +8).

Por dos ocasiones llegó a adelantarse el Bayern en el partido, por medio del austríaco Konrad Laimer (38') y del francés Dayot Upamecano (66'), pero el Dortmund consiguió reequilibrar en ambas, gracias al guineano Serhou Guirassy (60') y al portugués Fábio Silva (89').

Kane falló su penal en el 56', desaprovechando la oportunidad de poner a su equipo con un 2-0 provisional, y poco después los visitantes consiguieron igualar el marcador.

Además del decepcionante empate y de que la fiesta de Kane por el Balón de Oro se viera empañada, el Bayern tuvo otras dos malas noticias este sábado, las lesiones del marroquí Ismael Saibari y del alemán Serge Gnabry, ambos cambiados hacia la media hora de partido.

A ello se suma la preocupación por el cambio en los últimos minutos del francés Michael Olise, que aparentemente se hizo daño en la rodilla derecha tras un contacto con Nico Schlotterbeck.

- Homenaje sin final feliz -

El gesto serio de jugadores e hinchas del Bayern al término del partido contrastaba con el tono y el ambiente de los prolegómenos del partido, cuando Kane fue aclamado en la presentación al público del trofeo del Balón de Oro.

Como homenaje, entró solo al césped, con su pelota dorada entre las manos, para recibir el homenaje de los 75.000 espectadores que llenaron el Allianz Arena.

En el campo se le unió su familia y el círculo central estaba decorado con el rostro del artillero inglés, mientras a unos kilómetros de allí se proyectaba una imagen suya en la parte baja de la torre del Parque Olímpico muniqués.

"Estoy muy orgulloso de ser jugador del Bayern Munich, me siento muy apoyado desde mi llegada. Estoy orgulloso de ofreceros este trofeo y espero ofreceros más", declaró el atacante.

No pudo marcar en este partido y su principal aportación fue dar la asistencia para el gol de Upamecano.

Estrelló su penal en el larguero y envió también al palo en un disparo en el 76'.

- Resbalón del Leverkusen -

En la clasificación, el empate entre Bayern y Dortmund benefició a sus perseguidores: Friburgo, RB Leipzig y Werder Bremen ganaron en el primer turno del sábado y recortaron su desventaja con los colíderes.

Con 16 puntos, el Friburgo está ahora a dos unidades de los dos primeros, después de vencer 2-1 en el campo del Augsburgo (9º).

En Gelsenkirchen, el RB Leipzig se llevó una victoria lógica por 2-0 ante el Schalke 04 (16º).

En Bremen, los focos fueron para Niclas Füllkrug, que alcanzó a otra leyenda del Werder Bremen, Rudi Völler, al llevar a siete su racha de partidos ligueros seguidos anotando.

El Werder también venció 2-0, en su caso al Hoffenheim (11º) y Füllkrug fue el autor del primero de los goles, para sumar nueve en esta Bundesliga y reforzar su liderato en la tabla de máximos anotadores.

Leipzig (4º) y Werder (5º) están igualados a 15 puntos, a uno del Friburgo y a tres de los dos primeros.

Mucho peor fue el sábado para el Bayer Leverkusen (ahora 6º, a cinco puntos de la cabeza), que perdió 4-2 delante de sus hinchas del BayArena frente al Stuttgart (10º), donde destacó el internacional bosnio Ermedin Demirovic con un doblete.