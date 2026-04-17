Doncic y Cunningham son finalmente elegibles para optar por el premio al mejor jugador (MVP) de la NBA

Los astros Luka Doncic (Los Angeles Lakers) y Cade Cunningham (Detroit Pistons) fueron finalmente declarados elegibles para aspirar a los premios de la temporada regular de la NBA, incluido el prestigioso trofeo al Jugador Más Valioso (MVP), pese a no haber alcanzado el mínimo de 65 partidos requerido para optar a ellos, anunció la liga el jueves.

Doncic y Cunningham, dos de los mejores bases de la NBA, se quedaron por muy poco por debajo del umbral de partidos necesarios para aspirar a los premios de final de temporada: el esloveno disputó 64 encuentros y el estandarte de los Pistons jugó 63.

En cambio, Anthony Edwards, el escolta de Minnesota Timberwolves, que jugó 60, no recibió el mismo beneficio.

Mencionando "circunstancias excepcionales" en relación con los dos primeros jugadores, la Liga y el Sindicato de Jugadores Profesionales (NBPA) decidieron, de hecho, volver a declararlos aptos para los galardones de la NBA.

Según ambas organizaciones, Doncic y Cunningham "cumplen los requisitos para ser elegibles a los premios en virtud de la cláusula relativa a las circunstancias excepcionales prevista en el convenio colectivo", subrayó la NBA en un comunicado.

La estrella de los Lakers, principal artífice del espectacular final de temporada de su equipo y máximo anotador de la temporada (33,5 puntos por partido), estuvo apartada de las canchas varios partidos a principios de mes debido a una lesión en los isquiotibiales.

También se perdió dos encuentros para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia.

"Estoy agradecido con la NBPA por abogar en mi nombre y con la NBA por su decisión justa. Para mí era muy importante estar presente en el nacimiento de mi hija en diciembre", señaló Doncic en redes sociales.

Cunningham, por su parte, segundo mejor asistidor (9,7 por partido), estuvo de baja, entre otros, por 12 partidos en marzo debido a que sufrió el colapso de un pulmón.

- Enfado en los Timberwolves -

La no elegibilidad de Anthony Edwards, mientras tanto, ha generado una gran molestia en su equipo.

El entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, considera que "estaría realmente bien escuchar una explicación" sobre el rechazo de esta exención.

"No entiendo por qué tenemos una regla, si contamos con un procedimiento de apelación que la anula en dos tercios de los casos que se le presentan. Da más la impresión de una sugerencia que de una regla", criticó ante los periodistas.

La lucha por el MVP de esta temporada se considera una de las más reñidas de los últimos años, con Doncic y Cunningham integrados ahora en un grupo de candidatos liderado por el actual jugador más valioso, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), el prodigio francés Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) y el pívot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets).