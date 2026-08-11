Donald Trump sale al rescate de Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió el lunes a rescatar al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, bajo fuego de tres de las seis confederaciones continentales, UEFA, Concacaf y AFC, tras su proyecto fallido de apertura del organismo a inversores privados.

Infantino, por ahora único candidato declarado para los comicios presidenciales de la FIFA de marzo próximo, en los que buscará un nuevo mandato de cuatro años al frente, está jaqueado desde la divulgación de su controvertido proyecto, finalmente abandonado.

Trump afirmó el lunes que la FIFA cometería un "terrible error" si sustituyera a Infantino.

"La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino", escribió Trump en su red Truth Social, calificando al ítalo-suizo de "formidable".

"Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa", afirmó Trump, que agregó que si Infantino se marcha "la competición nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes".

Gianni Infantino y Donald Trump no ocultan su complicidad desde el regreso del republicano al poder, en 2025.

En diciembre del año pasado Infantino le entregó al presidente estadounidense el Premio de la Paz de la FIFA, creado para la ocasión.

- En jaque -

Pero decididas a que abandone la presidencia de la FIFA, las confederaciones de Europa (UEFA), de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de Asia (AFC) intentaron el lunes sumar a su causa a la "familia del fútbol", profundamente dividida sobre la resolución de la crisis.

"El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar -o exigir- el poder para uno mismo", señalaron en una carta conjunta.

"Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado", añadieron la UEFA, la Concacaf y la AFC en una "carta abierta a la familia del fútbol".

No firmaron la misiva los dos grandes apoyos que mantiene Infantino: la CAF (África), que cuenta con 54 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA, y la influyente Conmebol, con diez federaciones pero entre ellas las influyentes Brasil y Argentina.

Tampoco se sumó la modesta OFC de Oceanía, con 13 países adscritos.

Dentro de Concacaf existe cierta división, especialmente entre los tres coanfitriones del Mundial 2026.

La federación de México se ha desmarcado públicamente de la línea de la Concacaf y reafirmado su apoyo a Infantino, pero Estados Unidos y Canadá apoyaron el lunes la carta conjunta de la UEFA, Concacaf y AFC.

Junto a la Unión de Fútbol del Caribe (UCF) y a la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), respaldaron en X la petición de "un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA".

Por ahora único candidato declarado para los comicios de marzo próximo, Infantino debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido por cuatro años en un cargo que ocupa desde 2016.