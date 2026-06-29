‘Doña Perfecta’ parte por delante en las pruebas de la Triple Corona Nacional de potrancas

La estelarista potranca nacional de tres años ‘Doña Perfecta’ no dejó dudas de ser la mejor de su generación que cumple campaña en la pista del óvalo juendieño, cuando en la séptima carrera del día de ayer del Hipódromo Presidente Remón se impuso a sus seis rivales en el Clásico Temístocles Díaz Q.

El cotejo conmemorativo de grata recordación a un connotado inversionista hípico que se agitó en las facetas de propietario, importador, criador y gerente del actual hipódromo, se celebró en la séptima carrera, en la edición número 45, sobre tendido de 1,700 metros y bolsa a repartir de 47 mil 200 dólares, con una matrícula de siete participantes.

Con este resonante triunfo la colorada mantiene su calidad de invicta en cinco presentaciones, incluyendo cuatro eventos clásicos, arrancando por delante en las carreras de la Triple Corona, como también en el comienzo de las puntuaciones a la Copa Dama del Caribe, a correrse el 5 de diciembre en Puerto Rico.

La defensora del Stud Campo Azul, de propiedad del inversionista hípico Luis Shirley, fue presentada a la competencia por el entrenador Alberto Paz Rodríguez, con una magistral monta de su jinete usual Ángel Rivas, superando además dos reclamos en la carrera.

La ganadora cubrió la ruta de los mil 700 metros en tiempo de 1.48: 2/5 quintos; luego de registrar el cronómetro 24:3/5 para el primer cuarto de milla y 49.0 los primeros 800 metros,1:14 2/5 los mil 200 metros y 1:41 3/5 los mil 600 metros.

La victoriosa dejó tras ella en las restantes colocaciones del marcador, a ‘Living Legacy’, la favorita, ‘Lerning To Fly’, Avril y cerró el marcador Tamara La Bella.

Doña Perfecta sumó cinco puntos a la Copa Dama del Caribe, en tanto que Living Legacy tres y Learning To Fly un punto.

En el acto de entrega de premios, la oferente de la Copa del triunfo fue Mecedes Díaz de Obarrio, recibida a nombre del propietario de la ganadora por Eliceo Cheito Castillo.

Las siguientes carreras de la Triple Corona Nacional de Potrancas de tres años están fijadas para el domingo 26 de julio.

En esa fecha se correrá el Clásico Familia Duque, en su versión 55, en tanto se cierra el ciclo de las tres pruebas el 23 de agosto con el Clásico Navidad familia Arango, en la edición 26.