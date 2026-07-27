Dominicana suma nuevos oros y México amplía su dominio en los Centrocaribes de 2026

República Dominicana volvió a celebrar en casa con nuevas medallas de oro este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias al judo y el taekwondo, mientras México conservó el liderato del medallero.

Las judocas Ana Rosa García y Esmeralda Damiano se impusieron en las categorías de -57 y 70 kg, mientras que el taekwondista Wilfrido de la Cruz logró su dorada en la final de -54 kg.

México, por su parte, reforzó su dominio en la competición con otra jornada de éxitos, impulsada por el remo, el tiro deportivo, el patinaje artístico y, sobre todo, la natación en aguas abiertas, donde firmó un doblete dorado.

Paulo Strehlke y Dalia Moreno dominaron las pruebas de 3 km disputadas en la playa de Sans Soucí para encabezar la cosecha mexicana.

A ellos se sumaron Melissa Márquez y Aylin Ibarra, campeonas en doble par de remos cortos; Luis Gallardo, vencedor en skeet, y Valentina Loma, quien se llevó el título en el programa libre de patinaje artístico.

La judoca venezolana Anriquelis Barrios protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al derrotar a la mexicana Prisca Awiti, medallista de plata en París 2024, en la final de los -63 kg.

Barrios aseguró la medalla de oro con un ippon cuando restaban apenas siete segundos para el final del combate, desatando la celebración de la delegación venezolana tras imponerse a una de las principales favoritas del certamen.

La jornada del lunes ofrecerá definiciones en nueve disciplinas, con medallas en juego en ajedrez, boliche, ciclismo de pista, ecuestre, esquí náutico, judo, remo, rugby 7 y taekwondo.

Otros deportes continuarán su programación con fases clasificatorias, rondas preliminares y semifinales antes de sus respectivas finales.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este sábado:

Oro Plata Bronce Total

México 16 15 12 43

Colombia 6 8 5 19

Cuba 6 2 6 14

Venezuela 4 5 8 17

Rep. Dominicana 3 2 8 13

Guatemala 2 4 5 11

Puerto Rico 2 2 7 11

El Salvador 2 1 4 7

Costa Rica 1 2 1 4

Panamá 1 0 1 2

Haití 0 1 0 1

Honduras 0 1 0 1

Guadalupe 0 0 1 1

Guyana 0 0 1 1

Nicaragua 0 0 1 1

Trinidad y Tobago 0 0 1 1