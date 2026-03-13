Dominicana avanza a semis del Clásico Mundial con paliza ante Corea

En otro bombardeo de sus estrellas, República Dominicana machacó este viernes 10x0 a Corea del Sur en siete entradas en Miami y se metió en las semifinales del Clásico Mundial de béisbol.

Un jonrón de tres carreras de Austin Wells activó la llamada Regla de la Misericordia, que permite terminar anticipadamente un partido si un equipo tiene 10 anotaciones de ventaja después de siete innings.

Otras figuras quisqueyanas como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez remolcaron también carreras en otra exhibición de la ofensiva más temible del torneo.

Los dominicanos se medirán el domingo en Miami al ganador del otro duelo de cuartos de final del viernes entre Canadá y Estados Unidos.