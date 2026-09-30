Djokovic vuelve a vencer y avanza de ronda en Pekín

El tenista Novak Djokovic, número 11 del mundo, se impuso este miércoles en la primera ronda del torneo ATP 500 de Pekín, un mes después de su eliminación precoz en el Abierto de Estados Unidos.

El exnúmero 1 del mundo se impuso 6-3, 7-6 (7/2) al portugués Nuno Borges (N.49), logrando así su primera victoria desde el mes de julio, cuando alcanzó las semifinales de Wimbledon.

En la segunda ronda el serbio se enfrentará al chino Bu Yunchaokete (N.104), con quien nunca se ha medido en el circuito.

El asiático fue el verdugo del argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.53), al que ganó 6-2, 5-7, 6-4.

También cayó eliminado el argentino Thiago Agustín Tirante (N.52) contra el alemán Jan-Lennard Struff (N.59), quien solo necesitó dos sets (6-1, 6-4) para avanzar de ronda.