Director de Pandeportes responde críticas por incidente en la Arena Roberto Durán

El director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordoñez, respondió a las críticas surgidas tras el incidente ocurrido en la Arena Roberto Durán, que truncó el inicio y desarrollo de la Copa Latina de Baloncesto, asegurando que se trató de “un hecho aislado”.

La Copa Latina en Panamá se vio afectada por un incidente en la Arena Roberto Durán, donde una tubería de aire acondicionado se rompió, lo que llevó a la cancelación del primer juego el pasado domingo 17 de agosto, y obligó a trasladar los siguientes a otro recinto.

“Si al final del día analizamos lo que pasó, es que simplemente se rompió una tubería y resulta que yo tengo que, como persona, tolerar que se me diga inepto y que se me diga incompetente, cuando en realidad no estamos viendo todo el contexto de lo que hemos podido lograr juntos en 14 meses”, expresó Ordoñez.

El funcionario destacó avances en materia deportiva y de infraestructura. “Hemos creado la Red Nacional de Entrenadores, como bien dijo el presidente de la Federación. Hemos reformulado todo el programa de becas y estímulos deportivos, hemos recuperado estadios e infraestructura cultural que estaba por años abandonada, todo eso bajo un contexto de contención de gasto histórica”, señaló.

Afirmó, además, que el trabajo de su equipo permitió atender con rapidez la situación en el coliseo deportivo. “¿Qué pasa con esos panameños que trabajaron tan duro por 16 horas desde las 7 de la mañana hasta las 11:35 de la noche el día lunes para poder reparar el daño? Entonces, pregunto, ¿eso no se ve? Al final del día los incidentes van a ocurrir, pero se trata de cómo tú reaccionas a ellos”, indicó.

Ordoñez recalcó que asistió personalmente al escenario afectado. “Yo fui a la Arena Roberto Durán ese día como cualquier otro panameño. Ese era un evento privado, era un evento de la Federación. Y yo como director de Pandeportes me paré, di la cara, le hablé a los fanáticos, hablé con los entrenadores, al día siguiente estuve ahí desde las 7 de la mañana resolviendo el problema”, sostuvo.

El director de Pandeportes también cuestionó los señalamientos en su contra y pidió un debate abierto. “Cualquier persona que crea que aquí hay negligencia, perfecto, que me diga dónde y cuándo y yo con mucho gusto voy, comparezco y que tengamos un debate abierto y franco”, manifestó.

Finalmente, criticó la forma en que se abordó el tema en algunos medios y redes sociales. “Hubo un incidente y se rompió una tubería. Ahora todo el mundo aquí en este país es experto, son técnicos de refrigeración y la gente está hablando de chillers y de condensaciones como si supieran lo que pasó, cuando no tienen absolutamente ni la menor idea. Porque tienen un micrófono y tienen una plataforma para decir lo que les da la gana. No me parece justo que hayamos sacado un tema como este totalmente de proporción y estemos dejando de lado las cosas buenas que también se dieron”, concluyó.