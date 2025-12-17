Diogo Jota, Foreman y el Bigotón Azkargorta, tres leyendas que enlutaron el deporte en 2025

La muerte del delantero portugués Diogo Jota, del Liverpool, en un accidente automovilístico ocurrido en España en julio, conmocionó al mundo del fútbol en 2025.

Pero este año también fallecieron otras glorias del deporte, como el legendario excampeón mundial de boxeo George Foreman, el exentrenador español Xabier Azkargorta y el exdelantero argentino Juan Ramón "La Bruja" Verón.

- Diogo Jota -

Fue la muerte que más impacto causó en el deporte en 2025.

Diogo Jota falleció junto a su hermano y también futbolista, André Silva, la madrugada del 3 de julio, luego de que el Lamborghini en el que viajaban se saliera de la carretera en el noroeste de España y se incendiara.

El delantero internacional portugués se había casado con su pareja y madre de sus tres hijos once días antes del accidente.

"Lo que me reconforta de todo esto es que en su último mes de vida, fue un campeón en todo", dijo sobre Diogo Jota el DT de los Reds, Arne Slot.

"Un campeón para su familia, que es lo principal y más importante, porque se casó. Un campeón para su país, porque ganó la Liga de Naciones con un país que le importaba mucho, ya que siempre traía la bandera a nuestras celebraciones", recordó.

"Y, sobre todo, un campeón para nosotros por ganar la Premier League", concluyó Slot.

- George Foreman -

El estadounidense George Foreman, excampeón mundial de los pesos pesados, quien perdió una histórica y emblemática pelea contra Mohamed Alí en 1974 en Kinshasa, antes de recuperar el título dos décadas después, falleció el 21 de marzo a los 76 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó de "GREAT FIGHTER" (gran luchador). "Era alguien especial, pero sobre todo era una gran persona", escribió en Truth Social.

"Su contribución al boxeo y más allá nunca se olvidará", añadió la leyenda Mike Tyson en X.

Fue campeón olímpico de los superpesados en México 1968, pero siempre será recordado por la "Rumble in the Jungle" (La pelea en la selva), cuando perdió el título de los pesados ante Ali en Kinshasa, la capital de Zaire (hoy Congo).

- El Bigotón Azkargorta -

El exentrenador español Xabier Azkargorta, quien clasificó a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994, el último disputado por la selección del altiplano hasta la fecha, falleció el 14 de noviembre a los 72 años.

Apodado El Bigotón, tuvo una breve carrera como jugador en el País Vasco, acortada por las tempranas lesiones, pero fue en los banquillos donde se labró un nombre.

Y fue con La Verde, que contaba con Marco "El Diablo" Etcheverry y Erwin "Platiní" Sánchez, que Azkargorta alcanzó la gloria: clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994 y le propinó a Brasil su primera derrota en la historia de las eliminatorias, un 2-0 en La Paz en 1993.

- Yola Ramírez -

Yolanda del Monte Ramírez y Partida, conocida simplemente como Yola Ramírez, fue una tenista mexicana que estuvo activa en las décadas de 1950 y 1960, y que fue dos veces finalista de Roland Garros, en 1960 y 1961.

Ganó el Abierto de Francia en dobles femenino en 1958 formando pareja con su compatriota Rosie Reyes y en dobles mixtos un año después junto al británico Billy Knight.

Falleció el 9 de marzo a los 90 años. "Hoy el tenis mexicano despide a una leyenda (...), la máxima tenista mexicana de todos los tiempos. Su legado en el tenis nacional e internacional perdurará para siempre en la historia de nuestro deporte", la despidió la federación azteca de tenis.

- Nicola Pietrangeli -

Leyenda del tenis italiano, Nicola Pietrangeli falleció el 1 de diciembre a los 92 años.

Fue dos veces ganador de Roland Garros (1959 y 1960) y primer italiano en conquistar un torneo del Grand Slam.

En su carrera, que se desarrolló principalmente antes de la era Open, Pietrangeli conquistó 48 títulos en individuales.

En Roland Garros también perdió dos finales, contra el español Manuel Santana, en 1961 y 1964.

- Miguel Ángel Russo -

Miguel Ángel Russo, entrenador del popular Boca Juniors de Argentina, murió a los 69 años en Buenos Aires el 8 de octubre y su deceso enlutó al fútbol argentino.

Si bien su carrera como futbolista la desarrolló por completo en Estudiantes de La Plata, entre 1975 y 1988, su mayor logro llegó como técnico de Boca al conquistar la Copa Libertadores de América en 2007, la sexta y última ganada por el Xeneize.

"Para siempre en nuestros corazones", le dedicó Boca en un cartel con su imagen en el estadio y las copas ganadas con Russo sobre el césped del campo de juego.

"Gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido", lo despidió por su parte Angel Di María, el extremo campeón del mundo en Catar 2022 con la Albiceleste.

- El Loco Gatti -

Otra leyenda del fútbol argentino, el legendario exportero Hugo Orlando Gatti, falleció el 20 de abril en Buenos Aires a los 80 años.

Un adelantado en el arco -jugaba con los pies en una época en la que los arqueros no salían de su área- en las décadas de 1960 a 1980, el Loco jugó 26 temporadas en la primera división argentina, en la que militó entre otros equipos en River Plate y Boca Juniors.

También disputó 18 partidos con la selección argentina.

Fue en Boca donde consiguió sus mayores éxitos, la Libertadores de 1977 y 1978 y la Copa Intercontinental de 1977, en la que venció al Borussia Monchengladbach.

- Nikola Pilic -

La leyenda del tenis croata Nikola Pilic, mentor y "padre en el tenis" de Novak Djokovic, falleció el 23 de septiembre a los 87 años.

"Mi padre en el tenis, descanse en paz", dijo Nole.

Pilic fue finalista de Roland Garros en 1973 y cinco veces ganador de la Copa Davis como capitán.

"Nikola Pilic quedará en la memoria como el único capitán que llevó a tres países diferentes a ganar la Copa Davis", destacó la federación croata haciendo referencia a los títulos con Alemania (1988, 1989 y 1993), Croacia (2005) y Serbia (2010).

- La Bruja Verón -

Juan Ramón Verón, padre del actual presidente de Estudiantes de La Plata y exinternacional argentino Juan Sebastián Verón, murió el 27 de mayo a los 81 años.

La Bruja Verón fue un habilidoso delantero que jugó en la época de oro de los Pincharratas, cuando el popular equipo de La Plata ganó tres Copas Libertadores consecutivas, 1968, 1969 y 1970, y la Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United.