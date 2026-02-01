Dinamarca gana el Europeo y completa colección de títulos en balonmano

Dinamarca confirmó su estatus de potencia hegemónica del balonmano, este domingo al vencer en casa, en Herning, en la final del Europeo a Alemania (34-27), para reunir los tres títulos mayores de este deporte.

Los daneses, cuádruples campeones del mundo en título y campeones olímpicos en 2024, se unen al panteón junto a la selección de Francia, hasta entonces la única que había acumulado las tres coronas (en 2010 y luego en 2015).

El campeonato de Europa, en cambio, les había sonreído mucho menos en los últimos años, ya que su anterior consagración se remontaba a 2012.

Catorce años después, y dos años después de haber caído en la final ante Francia (33-31), se encaramaron a la cima impulsados por cerca de 15.000 aficionados, todos vestidos de rojo.

Y ello pese a haber afrontado la fase principal contra las cuerdas tras haber perdido contra Portugal en la ronda preliminar (31-29).

Pero luego aplastaron a Francia (32-29), España (36-31), Alemania por primera vez (31-26), Noruega (38-24), Islandia (31-28) y, de nuevo, a la Mannschaft.

Ya su víctima en los Juegos de París (39-26), los alemanes esta vez rivalizaron mucho más, ofreciendo una formidable oposición en una final magnífica disputada a un ritmo frenético.

El portero Andreas Wolff (14 paradas en 45 tiros) retrasó durante mucho tiempo la derrota de los alemanes, privados de su jefe de la defensa, Tom Kiesler, desde el cuarto de hora de juego (tarjeta roja).

Finalmente la Mannschaft cedió por siete goles ante la gran potencia mundial.