Di Giannantonio gana un accidentado Gran Premio de Cataluña de MotoGP

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) se impuso este domingo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, marcado por las graves caídas del español Álex Márquez y del francés Johann Zarco en dos accidentes diferentes que obligaron a parar la carrera.

El italiano, que logra así la segunda victoria de su carrera en MotoGP, se impuso a los españoles Joan Mir (Honda) y Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini).

"Estoy muy feliz, pero estaba muy preocupado por todos los pilotos que se han caído, no ha sido un día fácil", comentó el vencedor del día nada más bajarse de la moto.

"Espero que Álex se encuentre bien. Intentamos dar espectáculo, pero somos humanos. En cualquier caso, contento con mi desempeño y el del equipo. Llevábamos buscando mucho tiempo esta victoria y tenemos que estar orgullosos", añadió el italiano.

- Márquez y Zarco al hospital -

Más allá de lo deportivo, el Gran Premio en Montmeló estuvo marcado por dos gravísimos accidentes.

En plena recta en la vuelta 12, el español Pedro Acosta, que lideraba la prueba, tuvo un problema mecánico y apenas le dio tiempo a levantar el brazo para avisar a sus rivales.

Márquez, a fondo a escasos metros para tratar de colocarse líder, chocó contra la parte trasera de su compatriota y salió hacia un lateral, donde perdió el control de su moto y salió volando por encima de ella, estrellándose violentamente contra el suelo.

Resultado del terrible impacto, la moto quedó destrozada en múltiples piezas y una de ellas tiró a Di Giannantonio, que iba unos metros por detrás.

Los comisarios de carrera sacaron rápidamente la bandera roja, que indica la interrupción de la prueba, mientras los servicios de emergencia trasladaban en ambulancia a Márquez y los operarios del circuito retiraban las piezas del asfalto.

Pasados unos minutos, la carrera se reanudó brevemente, ya que en la primera curva, el francés Johann Zarco frenó tarde y embistió a los italianos Francesco Bagnaia y Luca Marini y se sacó de nuevo la bandera roja.

El piloto francés también tuvo que ser trasladado a un hospital para someterse a exámenes médicos.

- Caídas de Martín y Acosta -

Tras la segunda reanudación, con todos los pilotos en la parrilla excepto Márquez y Zarco, y con solo 12 vueltas por cubrir, los incidentes no pararon y fue el español Jorge Martín, que esperaba salir de Montmeló como líder del campeonato, el que se cayó tras un toque con su compatriota Raúl Fernández.

El joven Pedro Acosta, que logró el sábado la pole, rodó en cabeza, aunque los primeros clasificados rodaban muy compactos.

Di Giannantonio fue remontando posiciones hasta colocarse en cabeza tras superar a Acosta a falta de tres vueltas para el final.

En esas últimas vueltas, Di Giannantonio mantuvo la cabeza, mientras que Acosta, que se vio superado por Mir y Aldeguer, se cayó en la última curva.

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi, cruzó la meta en sexta posición, pero se afianza en la clasificación gracias a la caída de Martín.

El italiano suma 140 puntos, por los 127 del español, mientras que gracias a su triunfo, Di Giannantonio escala a la tercera posición, con 116 puntos, seguido por Acosta (92).